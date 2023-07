Neuer Obmann beim DSC! Klaus Suppan gibt seine Funktion ab

Details Dienstag, 25. Juli 2023 15:44

Unmittelbar vor dem Saisonstart der Regionalliga Mitte gibt es beim Deutschlandsberger SC eine Veränderung auf der Position des Obmannes und dessen Stellvertreter. Nach 14 Jahren beendet Klaus Suppan seine lange Tätigkeit als DSC-Obmann. Der 64-Jährige bleibt dem Vorstand aber erhalten und auch die Nachfolge wurde aus internen Kreisen fixiert. LIGAPORTAL hat alle Infos

Erfolgreiche Ära

In Suppans Zeit an der Spitze des Clubs gab es für die Deutschlandsberger viel Erfolge zu feiern. Im Jahr 2009 spielte der Club noch in der Oberliga Mitte-West. Nach dem Aufstieg in die Landesliga 2012, folgte in der Saison 2014/15 der Meistertitel in der Steirischen Landesliga. Im ÖFB Cup gelang es dem Team rund um Klaus Suppan gleich zweimal eine organisatorische Meisterleistung abzuliefern. 2015 und 2017 gastierte RB Salzburg in der ersten Cuprunde im Koralmstadion und diese Duelle werden als Fußballfeste ewig in Erinnerung bleiben. Sportlich setzte sich der Erfolg mit dem Gewinn des Steirercups 2016/17 sowie dem Vizemeister in der Regionalliga Mitte 2021/22 fort. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Jugendarbeit entstand das Jugendkonzept „JAZ West.“ Darüber hinaus, das war dem Deutschlandsberger stets ein Anliegen, stand der Verein wirtschaftlich auf gesunden Beinen. „Solange ich was mitreden darf, gibt es beim DSC keine Schulden“, betonte der 64-Jährige.

Geordnete Übergabe

Ab sofort wird Andreas Lampl als Obmann der Weststeirer die Geschicke leiten. Als Stellvertreter fungiert der bisherige Jugend-Funktionär David Schneidler. „Nach so vielen Jahren als Obmann, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um an jüngere Leute zu übergeben. Dies ist keine Entscheidung, die mit Frust oder Groll verbunden ist. Ganz im Gegenteil, es war eine wunderschöne und auch erfolgreiche Zeit. Ich werde dem neuen Duo weiterhin zur Seite stehen und das tun, was man von mir gewünscht wird. Ich bedanke mich bei all jenen, die mich über diese vielen Jahre begleitet haben“, sagte Klaus Suppan kürzlich in einer Vorstandssitzung. Die Nachfolge wirkte bereits seit einigen Jahren aktiv im Vereinsgeschehen des DSC mit und freut sich auf die neue und verantwortungsvolle Aufgabe: „Nach intensiven Gesprächen mit der Familie und meinem Vorgänger selbst, kamen wir gemeinsam auf einen grünen Zweig und das ist sehr erfreulich. Ich bedanke mich beim Vorstand für das einstimmige Vertrauen und trete nun in große Fußstapfen.“ Die neue Vereinsspitze möchte den DSC nun sowohl sportlich als auch wirtschaftlich weiterführen, wie es die Vorgänger taten.

Text und Foto: Andreas Neumayer

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei