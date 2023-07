Gleisdorf mit Auftaktsieg - Nichts zu holen für Junge Wikinger Ried

Details Samstag, 29. Juli 2023 00:10

Am Freitagabend empfing der FC Gleisdorf 09 zum Auftakt der Regionalliga Mitte Saison die Zweitvertretung der SV Ried. Die Jungen Wikinger, ein erfolgreicher Mittelständler der letzten Saison, kam mit einer extrem jungen Truppe in die Oststeiermark. Sechs Spieler in der Startaufstellung waren U19 oder U18 Spieler, die restlichen Akteure nur ein wenig älter. Das Team von Trainer Hubert Zauner zeigte in der Fremde eine engagierte Leistung, fuhr jedoch ohne Punkte in die Heimat zurück.

Gleisdorf im Vorwärtsgang und ein verschossener Elfmeter

Nach sechs Minuten zog Patrick Schroll das erste Mal gefährlich ab, der junge Gästekeeper Stöger parierte den Ball jedoch großartig. Im Gegenzug kamen die Rieder erstmals gefährlich über einen Konter in den gegnerischen Strafraum. Es zeigte sich doch da bereits, dass die Abwehr der Steirer an diesem Abend hervorragend stand. In der Folge hatte Leon Wlattnig zwei große Chancen um die Führung zu erzielen, scheiterte jedoch am Tormann. Wieder starteten die Rieder einen Konter und jetzt hatte Mateo Zetic die Chance zur Führung. Statt jedoch quer zu spielen, probierte er es selbst und traf nur das Außennetz.

In der 18.Minute stürmte Christian Berger in den Strafraum, wird gelegt und sofort gab es Elfmeter. Der Gefoulte lief selber an, schoss zu zentral und der Stöger parierte auch diesen Ball. Wenige Minuten später war der Ball dann im Tor, aber Schiedsrichter Schmautz gab die vermeintliche Heimführung nach einem Foulspiel nicht. Gleisdorf wurde immer drückender und hätte hier längst führen müssen. Ried konterte immer wieder, ohne jedoch Marcel Stumberger wirklich gefährden zu können.

In der 41.Minute wurden die Fans dann erlöst. Alexander Kager stand nach einem Querpass frei im Strafraum, schaute kurz auf und platzierte die Kugel passgenau ins untere rechte Eck zur 1:0 Führung. In den letzten Minuten bis zur Pause drückte der FC Gleisdorf auf die 2:0 Führung, es blieb beim knappen Vorsprung zur Halbzeit.

Ausgleich kurz nach Wiederbeginn

Die Rieder überstanden zunächst in der 48.Minute die nächste große Gelegenheit der Gastgeber, ehe sie vier Minuten später zum 1:1 Ausgleich trafen. Baumgartner stand auf halblinks und lief zu einem Freistoß an. Dieser flog gefühlt eine halbe Ewigkeit durch den Gleisdorfer Strafraum. Lukas Lukic bekam den Ball perfekt vor die Schuhe und schlenzte den Ball lässig zum zwischenzeitlichen 1:1 ein (52.).

So konnte man feststellen, dass Gleisdorf aus seinen Chancen bis dahin zu wenig gemacht hat und die Gäste aus wenigen Chancen ein souveränes Tor. Mit dem Ausgleich bekamen die Gäste tatsächlich Oberwasser und man hatte das Gefühl, dass sie das Spiel jetzt drehen könnten. Dies wehrte jedoch nur kurz. Nach einer Flanke rettete der Gästekeeper noch kurz, Christian Berger stand genau richtig und schob zum 2:1 Endstand ein (62.).

Nach 75 Minuten erzielten die Gastgeber dann ein weiteres Tor, das der Schiedsrichter wegen Foulspiels nicht gab. Wenige Minuten später herrschte kurz Verwirrung im Gleisdorfer Strafraum, die SV Ried ist plötzlich in Überzahl und scheiterte letztendlich an einer tollen Fußabwehr von Stumberger.

Die letzten Minuten gehörten dann wieder den Gastgebern. Es fiel kein weiteres Tor mehr. Beide Teams zeigten an diesem schwülen Sommerabend eine kämpferisch einwandfreie Leistung und boten den Zuschauern eine gute Unterhaltung.

Gleisdorf spielt bereits am nächsten Freitag, 04.08.23 sein nächstes Heimspiel. Man empfängt die Mannschaft aus Bad Gleichenberg. Am 05.08.23 empfangen die Jungen Wikinger Ried dann das Team aus Deutschlandsberg.

Robert Becker-Tonnerer (Obmann FC Gleisdorf): "Das war ein gelungener Auftakt für unsere Mannschaft. Jetzt gehen wir gleich optimistisch in die neue Saison. Wir waren zu jeder Zeit spielbestimmend und haben die drei Punkte eingefahren. Es gab Zeiten, da haben wir solche Spiele aus der Hand gegeben. Wir haben viele junge Spieler im Kader und auch reichlich Qualität!" Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – Junge Wikinger Ried, 2:1 (1:0) 62 Christian Berger 2:1

53 Luka Lukic 1:1

40 Alexander Kager 1:0

Bericht und Fotos: Florian Kober

