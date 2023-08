Oliver Filip „zurück“ beim SK Vorwärts Steyr

Details Mittwoch, 23. August 2023 20:58

Einen Neuzugang, der eigentlich gar kein richtiger ist, wurde beim Absteiger aus der 2. Liga SK BMD Vorwärts Steyr präsentiert. Nachdem die Oberösterreicher seit Saisonbeginn wieder in der Regionalliga Mitte im Amateurfußball aktiv sind, gab es im Kader einige Veränderungen. Oliver Filip ist nun wieder an Bord.

Arrivierter Spieler

Der 25-Jährige absolvierte in seiner Laufbahn bereits 160 Partien in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Darüber hinaus lief er neunmal für den SK Sturm Graz in der Bundesliga auf und erzielte dabei einen Treffer. In der 2. Liga spielte der Steirer neben Vorwärts auch für Blau-Weiß Linz, Liefering und WSG Tirol. Der Mittelfeldspieler hatte nach dem Abstieg von Steyr in diesem Sommer auch einige Profi-Angebote aus dem Ausland vorliegen. Das Auslands-Engagement kam jedoch kurzfristig nicht zustande und Oliver Filip ist nun wieder für Steyr aktiv.

„Ich habe mich bei der Vorwärts und in Steyr immer sehr wohl gefühlt. So war ich auch beim ersten Heimspiel in der Regionalliga im Stadion und habe die Mannschaft von der Tribüne aus unterstützt. Es war für mich immer klar, dass ich wieder einmal Rot-Weiß tragen möchte“, beschreibt Filip seine „Rückkehr“ an die Volksstraße. Nach Angaben des Clubs trainierte Oliver Filip bereits in den vergangenen drei Wochen mit der Mannschaft unter Trainer Markus Eitl. „Es ist eine junge, sehr gute Mannschaft. Es macht Spaß mit dem Team und ich freue mich nun wieder ein Teil davon sein zu dürfen“, sagt der bereits motivierte Kicker.

Große Freude im Verein

Beim Verein selbst ist man sehr erfreut, dass ein Spieler seines Formats der Mannschaft erhalten bleibt. „Oliver war ja immer Spieler von Vorwärts Steyr, da sich ein mögliches Auslands Engagement im letzten Augenblick zerschlug, wird er uns zumindest bis Winter zur Verfügung stehen, dann sehen wir weiter. Wir freuen uns alle, denn Oli wird uns nicht nur am Platz, sondern auch außerhalb verstärken. Er ist ein super Typ, der auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen wird. Er identifiziert sich mit unserem Verein, hat uns immer wieder besucht und die Daumen gedrückt. Jetzt kann er auch am Spielfeld aktiv seinen Teil zum Erfolg beitragen“, ist der Sportliche Leiter Gerald Perzy glücklich über die Entscheidung.

Foto: SKV-Sportl. Leiter Gerald Perzy mit Oliver Filip © Josef Moser

A.N.

