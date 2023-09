Torloses Unentschieden in steirischem Duell zwischen Gleisdorf und Allerheiligen

Details Samstag, 16. September 2023 15:49

Am Freitagabend traf der FC Gleisdorf 09 im Rahmen der achten Runde der Regionalliga Mitte zuhause auf Allerheiligen. Die 400 Zuschauer sahen eine Partie auf Augenhöhe, die torlos endete. Gleisdorf versuchte ein Tor zu erzielen, Allerheiligen dieses zu verhindern. Gleisdorf ist nun seit fünf Spielen unbesiegt.

Man trennte sich torlos und ging friedlich ins Wochenende

Die Gastgeber legten in den ersten Minuten stark los, das ist man in dieser Saison in Gleisdorf ja mittlerweile gewohnt. Das Team von Trainer Tomica Kocijan stand jedoch kompakt in der Abwehr und erspielte sich Möglichkeiten im schnellen Umschaltspiel. Zwei Mal scheiterten die Solarstädter am gewohnt sicheren Gästekeeper Marino Hamer, der sich allerdings bei einer Abwehr verletzte und schon nach zwanzig Minuten durch Christoph Wallner ersetzt werden musste.

Marcel Stumberger ist momentan die Wand der Regionalliga Mitte - in den letzten 450 Minuten musste er nur ein Tor hinnehmen

In der Folge kam das Heimteam nicht zu dem Spielfluss, den man in den letzten Wochen gesehen hatte. Man hatte auch mehr Spielanteile, versuchte über die Flügel das Spiel zu öffnen, scheiterte aber immer wieder an der standfesten Abwehr der Gäste. Man probierte immer wieder mit spielerischen Mittel die Abwehr der Gäste zu überspielen. In der zweiten Hälfte wurden Burak Gül, Leon Pliso und Fabian Lenhart eingewechselt und die drei Akteure machten viele Meter und man drängte noch energischer auf den Führungstreffer - dieser sollte jedoch nicht fallen. In der 90.Minute kam die Gästemannschaft dann mit einer brandgefährlichen Aktion vor das Tor - aber auch diese Chance blieb ungenutzt.

Trainer Kocijan rührte mit seinem Team den Beton erfolgreich an und holte einen Punkte auswärts

Am Ende holte der Gast einen verdienten Punkt dank einer perfekten defensiven und kämpferischen Leistung. Dem Team von Trainer Böcksteiner gelang es über neunzig Minuten nicht den Beton aus St.Anna zu durchbrechen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es weiter

Gleisdorf ist nun seit fünf Spieltagen ohne Niederlage - in der nächsten Woche tritt man am Freitag um 19 Uhr in Deutschlandsberg an. Allerheiligen trifft zur gleichen Zeit zuhause auf Bad Gleichenberg. Gleisdorf hält aktuell bei 14 Punkten und auf dem vierten Rang der Regionalliga Mitte - Allerheiligen hat das letzte Spiel am 25.August gewonnen und hält bei sieben Punkten auf dem 12.Platz der Tabelle.

Stimme zum Spiel

Gerald Kainz - FC Gleisdorf

"Wir konnten unser Spiel nicht wie gewohnt aufziehen. Wir haben uns in der Schlussphase voll gegen den Punktverlust gestreckt, aber der entscheidende Treffer wollte nicht gelingen. In den letzten fünf Spielen haben wir nur ein Gegentor bekommen!"

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger, Jörg Wagnes, Christoph Gschiel, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Marco Köfler (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig, Matej Grgic, Christian Berger , MSc



Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Max Rauter, Burak Gül,Manuel Suppan, Fabian Lenhart, Leon Pliso



Trainer: Thomas Böcksteiner

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Fabian Hasenrath, Leon Martincevic, Dino Kovacec - Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Erik Derk, Sally Christian Preininger - Rok Sirk, Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Christoph Wallner, Gabriel Budimir, Maximilian Michael Sieber, Anto Jelec, Paul Kargl



Trainer: Tomica Kocijan Bericht Florian Kober Fotos Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.