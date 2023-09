Allerheiligen möchte die 700 Punkte Marke erreichen

Details Donnerstag, 21. September 2023 20:33

In Allerheiligen kommt es am Freitagabend zu einem Regionalliga Mitte Duell zwischen der Süd- und Südoststeiermark. Die Gastgeber des SV Allerheiligen empfangen den TUS Bad Gleichenberg. Der ASV kämpft in dieser Saison noch mit der Konstanz. Kantersiege gegen Weiz und St. Anna zeigten das Potenzial der Mannschaft. Man musste aber auch einige deutliche Niederlagen hinnehmen. Zuletzt gegen Gleisdorf gab es keinen Sieg, die Leistung beim ausgeglichenen 0:0 war aber sehr ordentlich.

Allerheiligen möchte am Freitagabend 700 Punkte in der Regionalliga erreichen - es fehlt momentan gerade ein Punkt



Auch bei Bad Gleichenberg wechseln sich überzeugende Siege noch mit überraschend hohen Niederlagen ab. 13 Punkte aus acht Partien sind aber dennoch eine Ausbeute, mit der man zufrieden sein kann. Daher gehen die Bad Gleichenberger auch als leichter Favorit in die Partie. Dank des Punktgewinns in Gleisdorf kann der SV Allerheiligen einen weiteren Meilenstein in der eigenen Historie setzen. Es fehlt nur noch der eine Sieg um die Schallmauer von 700 Punkten in der Regionalliga Mitte zu erreichen.

ASV Sektionsleiter Andreas Bedianitsch: „Wir sehen jetzt einen deutlichen Trend nach vorne. Unsere Mannschaft will und kann die 700 Punkte Marke erreichen und Vereinsgeschichte schreiben“.

An das letzte Spiel gegen Bad Gleichenberg denken die ASV-Fans noch gerne zurück. Auch damals gingen die „Gallier“ als Außenseiter in die Partie, konnten aber dennoch mit 3:2 gewinnen. Dieser Sieg war der Startschuss für eine überragende Aufholjagd, um sich doch noch den Klassenerhalt zusichern. Auch diese Saison will der ASV noch in der Tabelle nach oben klettern.



ASV Obmann Reinhard Hohl: „Wir freuen uns auf das Traditionsderby gegen Bad Gleichenberg.

Wir erwarten diesmal sehr viele Zuseher und Spannung pur“.

Bericht Florian Kober

