Deutschlandsberg ringt Allerheiligen im Cup mit 1:0 nieder

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 17:04

Am Dienstagabend kam es im Achtelfinale des Steirercups zum Duell der beiden Regionalligisten Deutschlandsberg und Allerheiligen. Beide Teams konnten in der regulären Spielzeit keine Entscheidung erzielen und so ging es unter der Leitung von Schiedsrichter Martin Wangg in die Verlängerung. In dieser konnte das Heimteam die Partie mit 1:0 für sich entscheiden.

Marco Fuchshofer erzielte den Tagestreffer zum Aufstieg des DSC Deutschlandsberg

Wechsel kurz nach Spielbeginn und torlos nach 45 Minuten

Vor knapp 200 Zuschauern musste Trainer Ladi Meier bereits nach wenigen Minuten Marko Hadzic durch Dean Slisko ersetzen. Nach einer Viertelstunde setzte Danis Markovic mit einem Weitschuss eine erste Duftmarke der Heimmannschaft. In der 23.Minute zog Kapitän Grubelnik aus 16 Metern ab, irgendwie schaffte es die Verteidigung der Gäste den Ball von der Linie zu kratzen. Wenige Minuten später wehrte Marino Hamer einen präzisen Schuss sicher ab.

Kurz vor der Pause setzte die Kocijan Truppe einen gefährlichen Konter - Angelo Nenadic fand jedoch in Keeper Tafolli seinen Meister. Wenige Augenblicke später konterte die Gästemannschaft erneut, Julian Janetzko traf aussichtsreich ebenso nicht.

Stangenschuss nach 54 Minuten und immer noch keine Tore nach 90 Minuten

Rok Kronaveter testete mit einem gefährlichen Freistoss aus fast zwanzig Metern das Gehäuse in Deutschlandsberg.(54.) Nach einer perfekten Flanke köpfelte Julian Janetzko die Kugel nur knapp neben das Tor. Die nächste Gelegenheit gehörte dann in der 73.Minute erneut den Gästen: Jan Grillitsch prüfte mit einem Freistoss Keeper Tafolli, dieser war erneut zur Stelle.

Matic Predanic setzte in der 78.Minute einen gefährlichen Freistoss auf das Tor der Gäste - der Ball flog jedoch knapp über die Latte. Als Jure Grubelnik in der Schlussphase den Ball auch nicht über die Linie brachte, war klar, dass es dreißig Minuten Nachschlag geben würde.

Verlängerung mit der Entscheidung

Kurz nach Anpfiff konnte Keeper Hamer noch einmal großartig klären, in der 94.Minute fiel dann der entscheidende Treffer in dieser Partie. Die Heimmannschaft setze einen schnellen Spielzug über die linke Flanke. Marco Fuchshofer wurde optimal angespielt und zirkelte das Leder platziert ins Kreuzeck. Jure Grubelnik, bereits verwarnt, wurde in der 103.Minute mit der Ampelkarte zum Duschen geschickt. DSC hatte nun den Kapitän nicht mehr auf dem Platz und einen Mann weniger.

Nach 107 Minuten hatte Grillitsch dann eine große Möglichkeit zum Ausgleich. Wieder war Tafolli der Sieger in diesem Duell. Sekunden später rettete wiederum Hamer nach einem Schroll Schuss zum Corner. Zehn Minuten vor dem Abpfiff forderten die Gäste massiv einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Handspiel. Das Schiedsrichter-Gespann beriet sich und entschied auf Corner.

Die Gastgeber forcierten in den letzten Minuten die Abwehr massiv und Allerheiligen spielte nun komplett im Vorwärtsgang. Ein Tor fiel jedoch nicht mehr. Der DSC steht im Viertelfinale des Cups.

DSC Wonisch Installationen: Leonid Tafolli - Marko Hadzic, Daniel Schroll, Andreas Fuchs - Jure Grubelnik (K), Nico Weinberger, Michael Wildbacher, Danis Markovic - Niko Tisaj, Matic Predanic, Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Jonas Veit, Elias Freidl, Marco Schuster, Dean Slisko, Michael Wallner



Trainer: Christoph Meier Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Gabriel Budimir, Fabian Hasenrath, Dino Kovacec, Paul Kargl - Jan Erik Grillitsch, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Erik Derk, Julian Janetzko - Jonas Janetzko



Ersatzspieler: Dominik Lukas, Maximilian Michael Sieber, Marvin Hernaus, Nino Emanuel Hartweger, Leon Martincevic, Sally Christian Preininger



Trainer: Tomica Kocijan Bericht Florian Kober, Foto: RIPU LIVE TICKER zum Nachlesen

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.