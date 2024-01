Vize-Herbstmeister Wallern will auch im Frühjahr erfolgreichen Fußball spielen

Details Freitag, 05. Januar 2024 20:49

Der OÖ-Liga-Aufsteiger aus der vergangenen Saison präsentierte sich im abgelaufenen Herbst in der Regionalliga Mitte richtig stark und rangiert mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz. Eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz für die Hausruckviertler, welche nun im Frühjahr weiter um die Spitzenplätze mitmischen dürfen. LIGAPORTAL sprach mit Trainer Horst Haidacher über die erfolgreiche Hinrunde und wagte einen Blick in das Frühjahr.

Wallern-Trainer Horst Haidacher will auch im Frühjahr voll fokussiert weiterarbeiten und im Spitzenfeld mitmischen

LIGAPORTAL: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Herbstsaison?

Horst Haidacher: "Wir wussten definitiv, dass wir eine gute Mannschaft haben und erhofften sich dementsprechend auch einen Platz in der Tabellenregion rund um Platz 5-8. Die derzeitige Tabellenposition hat man natürlich gar nicht erwartet aber ein Platz im Mittelfeld war schon unser Ziel. Gleich zu Beginn der Saison haben wir nämlich gesehen, dass wir gegen Mannschaften, wie den Fünften der Vorsaison, Bad Gleichenberg, mithalten können. Der erste Heimsieg am zweiten Spieltag gegen Vorwärts Steyr hat sehr gut getan. Zuhause fühlten wir uns stets wohl und konnten alle Heimspiele, bis auf ein Unentschieden, gewinnen. Wir steigerten uns Schritt für Schritt und gewöhnten uns auch an die Auswärtsspiele, wo wir den ein oder anderen Sieg einfahren durften.

Da sich die Mannschaft schon mehrere Jahre kennt und auch privat sehr viel gemeinsam macht, konnten wir auch unsere Spielweise in den letzten Jahren/Monaten immer weiter verfeinern. Unser Kader ist sehr gut und ausgeglichen, obwohl wir einige Spieler haben, die schon in höheren Ligen bzw. der Regionalliga gespielt haben. Auch die Spieler von der Bank sind sehr wichtig, denn sie bringen oftmals die nötige Frische ins Spiel und leiteten einen Umschwung ein. "

LIGAPORTAL: Wie gut hat euch die Winterpause getan und wie sieht die Vorbereitung für das Frühjahr aus?

Horst Haidacher: "Die Pause war jedenfalls sehr wichtig. Wir haben auch nicht nachtrainiert und den Spielern einmal drei Wochen Pause gegeben. Anschließend haben die Spieler ein Trainingsprogramm von einem Sportwissenschaftler, mit dem wir nun schon zwei Jahre erfolgreich zusammenarbeiten, erhalten. Gestern folgte mit einer Lauftestung der Einstieg in die Vorbereitung, da am kommenden Freitag schon das erste Testspiel gegen die SV Ried stattfindet. Weiters warten mit dem FC Blau-Weiß Linz, ASKÖ Oedt, Union Edelweiß Linz, SU Bad Leonfelden und SU STRASSER Steine St. Martin i.M. weitere starke Testspielgegner. In der vorletzten Trainingswoche findet in Side (Türkei) noch ein einwöchiges Trainingslager statt. Dort findet auch noch ein Testspiel gegen die SV sedda Bad Schallerbach statt, da die zufällig zur gleichen Zeit vor Ort sind."

LIGAPORTAL: Gibt es personelle Veränderungen im Winter auf der Zu- oder Abgangsseite?

Horst Haidacher: "Nein, kadertechnisch haben wir nur einen Zugang. Edin Botic kommt aus der U18-Akademie aus Ried. Er ist ein Spieler mit großem Talent und soll bei uns bzw. auch bei der zweiten Mannschaft langsam an den Erwachsenenfußball herangeführt werden. Aus der zweiten Mannschaft stößt mit Elias Zaki ein junger vielversprechender Eigenbauspieler aus Wallern zum Kader. Er wird die Vorbereitung mit uns absolvieren und anschließend werden wir sehen, wohin die Reise führt."

LIGAPORTAL: Was verspricht die Rückrunde und wie ist die Zielsetzung?

Horst Haidacher: "Das Ziel ist definitiv so erfolgreich zu bleiben wie möglich und da wäre es auch kein Beinbruch, wenn mal ein kleiner Leistungs-Einbruch passieren würde. Von unserem Ziel hat sich nicht viel verändert - wir wollen einen ÖFB-Cup-Startplatz und weiterhin so weit wie möglich vorne bleiben. Wenn es schlussendlich ein Top-6-Platz wird, war es mehr als erfolgreich für uns."

LIGAPORTAL: Wie würde es mit einem möglichen Aufstieg in die 2. Liga aussehen? Wollt ihr überhaupt aufsteigen oder euch vorerst mal in der Regionalliga Mitte etablieren?

Horst Haidacher: "Nein, also die 2. Liga ist für uns überhaupt kein Thema. Es würde sich zudem auch von der Infrastruktur nicht ausgehen.

LIGAPORTAL: Die Frühjahrssaison beginnt für euch sehr intensiv mit dem Auftakt gegen Bad Gleichenberg sowie den direkten Duellen gegen die Kontrahenten Vorwärts Steyr und Voitsberg. Was braucht es da?"

Horst Haidacher: "Man muss von Anfang an voll da sein und liefern. Das Wichtigste in unserem Spiel ist einfach die Arbeit - damit sind wir auch im Herbst immer sehr gut in die Partien gekommen. Das wird uns auch in der Vorbereitung und im Frühjahr begleiten, dass wir über die Arbeit in unsere Spiele finden. Das hat uns stark gemacht und darum passt es auch, dass wir gleich zum Start sehr gute Gegner haben."

