Puzzlestück für Aufstieg: ASK Voitsberg macht Stadion bundesliga-fit

Details Dienstag, 06. Februar 2024 19:08

Aktuell sind Baufahrzeuge die Hauptakteure im Stadion des ASK Voitsberg aus der Regionalliga Mitte. Warum? Die Sanierungsarbeiten dort laufen auf Hochtouren, um das Stadion bundesliga-fit zu bekommen - am 1. März geht die Abnahme über die Bühne. Ja, die Weststeirer, die sich in überzeugender Manier den Herbstmeistertitel gesichert haben, sind dabei, ein weiteres Puzzlestück für den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga einzusetzen.

Das Spielfeld des Regionalligisten ASK Voitsberg ist derzeit eine Baustelle - die umfassende Sanierung des Stadions zielt darauf ab, es für einen möglichen Aufstieg in die 2. Liga und die damit verbundene Lizenzierung bereit zu machen.

Die Wetterbedingungen setzen jedoch einen gewissen Zeitdruck, insbesondere für die Verlegung des Rasens. Die Temperaturen machen derzeit die Arbeit schwierig, wie Obmann Michael Münzer gegenüber der Kleinen Zeitung betont. Die Arbeiten am Spielfeld werden mit Hochdruck fortgesetzt, während sogar der Bundesligist Union Berlin auf einen neuen Rollrasen wartet. Voitsberg hat den Vorrang, da sie zuerst angefragt haben und bereits im Prozess fortgeschritten sind.

Der ASK Voitsberg plant sein erstes Heimspiel gegen die LASK Amateure am 8. März. Die Frist für die Abnahme des Spielfelds durch die Bundesliga für die Saison 2024/2025 endet jedoch bereits am 1. März.

Die Sanierung des Stadions umfasst eine Vielzahl von Kriterien und Vorgaben, die erfüllt werden müssen, darunter die Anzahl der Sitzplätze, die Beleuchtung, und die Medienplätze für TV-Übertragungen.