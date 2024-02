SPG Wels erhält ÖFB-Lizenz für eigenes Nachwuchszentrum

Details Dienstag, 06. Februar 2024 18:30

Die SPG Wels setzt weiter Schritte in Richtung Profi-Geschäft. Nach über 6 Monaten „Probebetrieb“ und intensiven Wochen rund um die Lizenzierungsabgabe, erteilt der ÖFB im 1. Anlauf dem EWW Nachwuchszentrum Wels die Lizenz als eines der ÖFB Nachwuchszentren. Die Lizenz wurde vorerst unter Auflagen erteilt, welche aber "ehestmöglich erledigt werden", heißt es vonseiten der Welser. Ab der Saison 2024/2025 darf das NWZ zudem an der bundesweiten ÖFB-Jugendregionalliga (zweithöchste Nachwuchsliga) teilnehmen.

Neben dem LASK und der SV Ried wird zukünftig in Oberösterreich ein drittes, zertifiziertes Leistungszentrum Kinder- und Jugendlichen die Möglichkeit für eine professionelle, fußballerische Ausbildung anbieten. Dank Partnerschulen und Partnerbetrieben kann zukünftig für die Spieler auch abseits des Fußballplatzes die Berufs- bzw. Schulausbildung sichergestellt werden.

Leiter des EWW NWZ Wels Christian Heinle äußert sich zur erteilten Lizenz, wie folgt: "Die Entscheidung des ÖFB zur Vergabe der Lizenz ist ein Meilenstein für den Welser Leistungssport und insbesondere ein Meilenstein für den Fußball in der Region. Ab sofort besitzt der Welser Vereinsfußball ein vom ÖFB zertifiziertes Nachwuchszentrum. Wir sind heute schon ein wenig stolz, dass die großen Mühen und der eingeschlagene Weg seit Sommer auch vom ÖFB honoriert wurde. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an mein Team rund um den admin. Leiter Phillipp Ecker, an unsere visionären Vorstände, Sponsoren und Helfer – nur so konnten wir das aufwendige und anspruchsvolle Lizenzierungsverfahren des ÖFB positiv bewältigen. Zugleich ist die Vergabe auch ein Signal an alle leistungsorientierten Fußballer im Zentralraum und darüber hinaus, welchen nun ein dritter, professioneller und zertifizierter Ausbildungsstützpunkt mit einem eigenständigen Entwicklungsplan in Oberösterreich zur Verfügung steht."

Philipp Ecker, Administrativer Leiter EWW NWZ Wels: "Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit vom ÖFB so wertgeschätzt wurde und wir im 1. Anlauf alle notwendigen Unterlagen abgeben konnten! Für den Standort Wels und für den Gesamtverein ist es eine massive Aufwertung, sowie für unser Team und mich eine besondere

Wertschätzung. Wir werden diese Chance annehmen und hier in Wels Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung ermöglichen."

Wolfgang Nöstlinger, Präsident der SPG Wels und Vorstand des Hauptsponsors des NWZ EWW: "Herzlichen Glückwunsch an Philipp Ecker, sowie Christian Heinle und ihr Team. Als Hauptsponsor des Nachwuchszentrums und mit unserem Slogan 'Mit der Jugend am Start' freuen wir uns besonders, dass die Lizenzaufgaben alle erfüllt

wurden und Kinder und Jugendliche aus unserer Region die bestmögliche fußballerische Ausbildung genießen können. Man merkt seit Sommer, dass sich der Verein täglich weiterentwickelt. Das EWW Nachwuchszentrum ist ein weiterer wichtiger großer Puzzleteil in der nachhaltigen Entwicklung des zukünftigen FC Hertha Wels!“

Foto: © FC Hertha Wels