SV Wallern: Innenverteidiger kommt per Leihe von Kooperationsklub Blau-Weiß Linz

Auch die SPG Wallern schlägt am letzten Transfertag noch einmal zu. Bisher war man mit Edin Botic (AKA Ried) nur einmal am Transfermarkt aktiv. Gestern sicherten sich die Hausruckviertler in letzter Minute noch die Dienste eines spannenden Innenverteidigers vom Bundesliga-Klub und Kooperationsverein FC Blau-Weiß Linz. LIGAPORTAL mit den Infos.

Erwin Softic (rechts im Bild) - damals noch im Einsatz für die Juniors OÖ in der ADMIRAL 2. Liga. Hier im Bild beim Gastspiel im Mai 2022 beim SKU Amstetten. Mit auf dem Foto ist der nunmehrige Blau-Weiß-Teamkollege Stefan Feiertag.

Erwin Softic (22) wechselt für ein halbes Jahr (bis Juni 2024) auf Leihbasis nach Wallern. Der großgewachsene Defensivspieler startete seine Karriere beim Ennser Sportklub, bevor er 2015 den Sprung in die AKA Linz schaffte. Ab der Saison 2018/19 spielte er für die Juniors OÖ in der ADMIRAL 2. Liga und absolvierte insgesamt genau 50 Zweitliga-Einsätze. Im Februar 2021 erhielt der gebürtige Steyrer einen Profivertrag beim LASK, der bis Juni 2023 gültig war - ein Profieinsatz blieb ihm jedoch verwehrt. Im letzten Sommer wechselte er dann zum Lokalrivalen Blau-Weiß Linz. Aufgrund von Verletzungen konnte er im Herbst jedoch noch keine Bundesliga-Minuten für die Blau-Weißen verbuchen. Bei Regionalligisten aus Wallern soll der ehemalige U18- bzw. U19-Nationalspieler nun wieder zu Spielminuten kommen.

Foto: GEPA pictures

F.H.