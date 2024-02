Last-Minute-Transfer: Ex-Kapfenberger wechselt zur SPG Wels

Details Mittwoch, 07. Februar 2024 15:32

Nach den Zugängen von Valentin Akrap, Marco Kadlec und Josip Gabric schlagen die Messestädter noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Am gestrigen Deadline-Day sicherten sich die Welser die Dienste eines ehemaligen Zweitliga-Kickers, welcher seit vergangenem Juli vereinslos war. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Es wird niemand Geringerer als der ehemalige Kapfenberger Sekou Sylla verpflichtet. Der 22-jährige Ivorer ist seit 2019 in Österreich, wo er zunächst beim FC Blau-Weiß Linz spielte. Jedoch gelang ihm der Durchbruch beim damaligen Zweitligisten nicht. Im Winter 2020 wechselte er zum SV Kapfenberg. Bei den Falken absolvierte der defensive/zentrale Mittelfeldspieler 39 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga und kann auf zwei Tore und eine Vorlage zurückblicken. Mit ihm soll im Frühjahr der Angriff auf den Spitzenreiter ASK Voitsberg gestartet werden.

Foto: RIPU-Sportfotos

F.H.