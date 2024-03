Spielverschiebung in Runde 19 der Regionalliga Mitte

Details Dienstag, 19. März 2024 11:29

Am Wochenende steht die 19. Runde der Regionalliga Mitte am Programm. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, ist ein Spiel vorverlegt worden.

Statt Samstag wird schon Freitag gespielt

Die Partie zwischen den WAC Amateuren und der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen wurde von Samstag auf Freitag, 22.03.2024 mit Anstoßzeit 19:00 Uhr vorverlegt. Ein Grund für die Verschiebung wird im Facebook-Posting von Wallern nicht genannt. Somit stehen am Freitag sieben Spiele in der Regionalliga Mitte am Programm. Den Abschluss des Spieltags macht der ASK Klagenfurt am Sonntag (14:30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die LASK Amateure OÖ.

Die Partie gibt es selbstverständlich im Ligaportal-LIVETICKER.

Das Hinspiel in Wallern endete trotz mehrmaligen Rückstands für die jungen Wölfe mit einem torreichen 3:3-Unentschieden.

Foto: RIPU-Sportfotos