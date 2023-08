Sechs Tore in der zweiten Hälfte! Wallern gegen WAC endet Unentschieden

Details Freitag, 18. August 2023 21:19

Im Spiel der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen gegen die RZ Pellets WAC Amateure gab es im zweiten Abschnitt Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Torlose erste Halbzeit

In den ersten 45 Minuten tasteten sich beide Teams vorerst ab. Beide Mannschaften lieferten sich bisher ein Duell im Mittelfeld und konnten kein gefährliches Offensivspiel kreieren. Folglich fanden sich auch keine nennenswerten Torchancen und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Intensive zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit bot dann dafür umso mehr Highlights. Nach 51 Minuten konnten die Hausherren das erste Mal jubeln. Nach einem Eckball konnte Oliver Affenzeller per Kopf zur Führung einnicken. Nur wenige Augenblicke später verdoppelte Affenzeller seine Torausbeute. Nach einem Zuspiel im Strafraum von Philipp Huspek vollendete er zum zweiten Mal. Vor eigenem Publikum hatten die Trattnachtaler nun einen komfortablen Vorsprung herausgespielt. Doch in Minute 59 schrieben die jungen Wolfsberger das erste Mal an. Einen weiten Pass ins Angriffsdrittel konnte die Wallern/St. Marienkirchen-Abwehr nicht unter Kontrolle bringen und Maximilian Scharfetter konnte zum Anschlusstreffer einschieben. Erneut ging es Schlag auf Schlag weiter und die Tore fielen fast wie am Fließband. In der 61. Spielminute stellten die Oberösterreicher ihren alten Vorsprung von zwei Toren wieder her. Wieder ging ein Eckball dem Torerfolg voraus. Im Fünferraum wurde die Kugel perfekt auf Felix Huspek weitergeleitet und dieser netzte zum 3:1 ein.

Nach einer Stunde schienen sich die Hausherren nun endlich eine gute Ausgangslage verschafft zu haben. Die Kärntner gaben aber nicht auf und agierten mutig nach vorne. In der 71. Minute trug sich Scharfetter zum zweiten Mal in die Schützenliste ein. Der 21-Jährige schob alleine vor Torwart Zach zum 2:3 aus Sicht der Lavanttaler ein. Wallern konnte aber wieder den Weg in die Offensive finden, Tor gelang jedoch keines. Im Gegenzug wieder die WAC Amateure gefährlich. 81 Minuten auf der Uhr und die Rnic-Elf konnte ausgleichen. Ein Doppelpass zwischen Scharfetter und Kapitän Michael Brugger an der Strafraumgrenze und Brugger verwertete anschließend zum Gleichstand. Das war aber immer noch nicht alles. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch die Chance zur späten Entscheidung. Sechs Tore in 45 Minuten waren dann aber doch genug und eine spannende Partie endete 3:3.

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern/St. Marienkirchen): „Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Umso spannender war es dann im zweiten Abschnitt. Nach dem 2:0 konnten die Wolfsberger verkürzen, mein Team konnte jedoch mit dem 3:1 nachlegen. Die Kärntner machten zum Schluss nochmal Druck und konnten noch ausgleichen. Leider müssen wir zwei verlorene Zähler nachtrauern.“

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen bei ASK Klagenfurt an, einen Tag später müssen die WAC Amateure ihre Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den FC Gleisdorf 09 erledigen.

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – RZ Pellets WAC Amateure, 3:3 (0:0)

81 Michael Brugger 3:3

71 Maximilian Scharfetter 3:2

61 Felix Huspek 3:1

59 Maximilian Scharfetter 2:1

52 Oliver Affenzeller 2:0

51 Oliver Affenzeller 1:0

