SC Weiz trauert um Alexander Steinlechner

Details Mittwoch, 10. April 2024 12:49

Es sind Momente, in denen der Fußball völlig unwichtig wird. Der SC Weiz aus der Regionalliga Mitte trauert um Alexander Steinlechner, der am heutigen Mittwochvormittag im Alter von nur 24 Jahren in Folge eines Herzstillstandes völlig überraschend verstorben ist. Steinlechner stand noch vergangenen Freitag im Kader der Weizer gegen Deutschlandsberg. Steinlechner, gebürtig aus Bad Ischl (OÖ) stammend, war als Verteidiger bei den Weizern aktiv.

Steinlechner spielte seit Jänner 2023 bei den Oststeirern und war wesentlich am Klassenerhalt der Mannschaft beteiligt. Das Spiel gegen St. Anna am Aigen, terminisiert für Freitag, wurde aufgrund des Todesfalls abgesagt.





Die LIGAPORTAL-Redaktion wünscht der Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Foto: RIPU Sportfotos