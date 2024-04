Tödlicher Crash: Unterhaus-Spieler stirbt bei Verkehrsunfall!

Details Dienstag, 09. April 2024 16:28

Ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem PKW hat sich vor wenigen Tagen in einem Kreuzungsbereich in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) ereignet. Zwei Feuerwehren, Rettung, Notarzt, Notarzthubschrauber und die Polizei eilten an den Unfallort. Für den Lenker des Kleintransporters, Lukas Moser - der bei dem Crash aus dem Wagen geschleudert wurde - kam leider jede Hilfe zu spät. Lukas Moser war Verteidiger beim Fußball-Klub Union Neukirchen am Walde in der OÖ 1. Klasse Nord-West. Der Verein steht unter Schock.

"Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Schärding lenkte seinen Firmenwagen am 04. April 2024 gegen 06:50 Uhr im Gemeindegebiet von Heiligenberg auf der L1210 Leithenbachstraße Richtung Waizenkirchen. Zur selben Zeit näherte sich ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Firmenfahrzeug auf dem Güterweg Holzhumer der Kreuzung mit der L1210 Leithenbachstraße. Als der 22-Jährige auf die L1210 Leithenbachstraße einbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen des 36-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht des Zusammenstoßes erst in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall aus seinem Wagen geschleudert und blieb in einer Wiese liegen. Zwei nachkommende unbeteiligte PKW-Lenker setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt leider nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen. Der 36-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert", berichtet die Polizei. Einsatzkräfte und Angehörige mussten von der Krisenintervention betreut werden. Die Feuerwehr führte nach der Unfallaufnahme durch die Polizei die Aufräumarbeiten durch.

Der Kreuzungsbereich war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.

Sektionsleiter Max Gschaider gegenüber Ligaportal.at: "Der gesamte Fußballverein steht seit Tagen unter Schock. Lukas war Verteidiger in der Kampfmannschaft und sehr beliebt. Die Verabschiedung findet am Samstag statt. Danach werden wir versuchen, am Sonntag zu spielen. Das wird eine riesige Herausforderung."



Auf der Facebook-Seite des Vereins steht geschrieben: "Wir alle sind völlig fassungslos, dass unser lieber Mitspieler und Freund Lukas Moser so brutal aus unserer Mitte gerissen wurde. Luki war ein echtes Vorbild auf und abseits des Platzes. Er hat für Jung und Alt vorgelebt, was einen ‚boyingreen‘ ausmacht: Zusammenhalt, Ehrgeiz, Spaß und absolute Verlässlichkeit. Ob als zweikampfstarker Kampfmannschaftsspieler, engagierter Nachwuchstrainer, oder Top-Organisator diverser Ausflüge und Events- auf Lukas war immer Verlass. Wir können diesen schmerzlichen Verlust noch gar nicht fassen und tun uns schwer die richtigen Worte zu finden."



Unser tiefstes Mitgefühl gilt in erster Linie der Familie, ebenso möchten wir allen Freunden und Bekannten unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen.





Fotos: Union Neukirchen / Laumat

