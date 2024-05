"Wäre ein Wahnsinn, wenn du sportlich die Liga hältst und dann so absteigen müsstest" – ASK Klagenfurt Co-Trainer Willi Ogris im Gespräch nach dem Sieg über Allerheiligen 

Details Montag, 27. Mai 2024 18:47

Es war eines der Abstiegsduelle am dieswöchigen Spieltag. Der SV Allerheiligen brauchte nach einem katastrophalen Frühjahr ganz dringend Punkte, um nach 18 Jahren in der Regionalliga Mitte den Abstieg noch zu verhindern. Zu Gast waren die Gallier beim ASK Klagenfurt, der im Frühjahr durchwegs eine starke Performance ablieferte – so auch gestern. Mit 2:0 setzten sich die Kärntner souverän durch und haben im Kampf um den sportlichen Klassenerhalt eine gute Ausgangslage für die letzten zwei Runden. Ligaportal.at sprach mit Willi Ogris, Co-Trainer und Teammanager der Klagenfurter, über das Spiel und einen Verbleib in der Regionalliga Mitte.

Ligaportal: Ihr habt mit dem 2:0-Sieg über Allerheiligen einen großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Wie war das Spiel aus deiner Sicht?

Ogris: "Es war eigentlich ein tadelloses Spiel von uns. In der ersten Halbzeit völlig tonangebend und einige Torchancen. Es hätte nach 45 Minuten schon 3:0 für uns stehen müssen. In der zweiten Halbzeit ging es in dieser Tonart weiter. Allerheiligen hat zwar gekämpft, wirkliche Torchancen schauten dabei aber nicht raus. Nach unserem 2:0 verpassten wir, die endgültige Entscheidung zu erzielen. Zweimal hatten wir auch Glück, denn da prallte der Ball nach einem Standard gegen unsere Querlatte und einmal gegen den Pfosten. Ansonsten waren wir läuferisch und kämpferisch klar überlegen."

Ligaportal: Wie schätzt du das Thema Abstieg für euch in dieser Saison noch ein?

Ogris: "Von den Punkten her sind wir zwar noch immer nicht durch, aber nachdem sich Bad Gleichenberg zurückzieht und Allerheiligen uns nicht mehr einholen kann, entscheidet der 15. Platz über den Abstieg. Es nehmen sich unten aber sowieso Woche für Woche die Teams die Punkte weg - es werden nicht alle Mannschaften in letzten zwei Runden sechs Punkte holen. Es ist aber trotzdem eine witzige Konstellation, dass du mit 34 Punkten immer noch um den Klassenerhalt schwitzen musst. Wenn wir nächste Woche einen Punkt gegen Deutschlandsberg holen, denke ich, sind wir durch."

Ligaportal: Aktuell ist noch nicht bekannt, ob der ASK Klagenfurt auch in die kommende Spielzeit der Regionalliga Mitte gehen wird oder sich wieder in die Kärntner-Liga zurückzieht. Wie sieht es diesbezüglich aus?

Ogris: "Also die Mannschaft und das Trainerteam wollen auf alle Fälle oben bleiben. Es gibt aber im Vorstand aktuell noch zwei Gruppierungen: Der neue Obmann und sein Stellvertreter stellen das Geld auf und würden gerne in der Regionalliga weitermachen. Der ältere Teil der Vorstandsleute ist eher dagegen. Für diese Woche ist eine Vorstandssitzung geplant, wo man dann wissen wird, wie es weitergeht. Eigentlich wäre es aber schon ein Wahnsinn, wenn du sportlich die Liga hältst und dann so absteigen müsstest."

Ligaportal: Gibt es schon Kaderplanungen bzw. wie sieht es auf der Trainerbank für die nächste Saison aus?

Ogris: "Wenn wir in der Regionalliga bleiben, macht das Trainerteam, wie es aktuell steht, genau so weiter. Was den Kader betrifft, warten wir nun natürlich noch die Entscheidung vom Vorstand ab. Grundsätzlich soll aber die Mannschaft so gehalten werden und es ist aktuell kein Drang da, den Kader recht zu verstärken. Einzig in der Defensive würden wir eventuell etwas nachrüsten."

ASK Klagenfurt 2:0 SV Allerheiligen

Foto: ASK Klagenfurt

F.H.