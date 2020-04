StayAtHome-Wordraps: Teil 2 mit Michael Hochleitner!

Details Montag, 13. April 2020 18:47

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Die zweite Runde kommt von Michael Hochleitner, Dauerbrenner beim TuS Bad Gleichenberg. Der 25-jährige beackert seit 2015 die Bad Gleichenberger Außenbahn und zählte auch in dieser Spielzeit zu den Stammkräften.

Wird die Saison 2019/20 fortgesetzt? Glaube nicht, dass die Saison 2019/20 fortgesetzt wird.

So halte ich mich aktuell fit: Mit Laufeinheiten und Krafttraining. Wir haben einen Trainingsplan bekommen.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Meisten Kontakt eindeutig mit Kaufmann Leonhard :)



Fairste Lösung, falls Meisterschaft abgebrochen wird: Fairste Lösung wäre der Stand nach 15 Runden, also nach der Hinrunde.

Homeoffice: Hab ich leider nicht.



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Spaghetti



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Training geht mir schon ab. Die Kollegen, der Spaß. Der ganze Fußball einfach.

Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes



Verschiebung der EM: Richtige Entscheidung. Eine EM ohne Fans ist keine richtige EM. War bei der letzten EM in Frankreich dabei und da sieht man, was Fans für eine Stimmung machen können.

Geisterspiele: Geisterspiele wäre nicht so cool. Fans gehören zum Fußball.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Hände waschen.



Lieblings-App: Instagram



Challenges auf Instagram: Finde ich super und es gibt viele :)



Vorbild: Mein Vorbild ist Virgil Van Dijk, geiler Kicker

Lieblingsfilm: Spiel ohne Regeln



Mein bester Gegenspieler war: Joshua Kimmich, damals noch bei RB Leipzig



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Bin selbstkritisch eigentlich, aber ich würde sagen der 2:1-Auswärtssieg in Gleisdorf mit einem Tor

Ligaportal: Geile Plattform, einfach zum Empfehlen

Foto: Richard Purgstaller

