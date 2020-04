Firma Protexx bietet individuelle Schutzmasken mit Vereinslogo an!

Details Freitag, 10. April 2020 13:38

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen! Weil das Leder derzeit auch in der Regionalliga Mitte ruht, bleibt Zeit für kreative Dinge. Dies nahm sich auch der sportliche Leiter des SV Allerheiligen, Maurice Amtmann, zu Herzen und kam mit einer einzigartigen Idee um die Ecke. Die Firma des ''Gallier''-Sportchef, Protexx, bietet Dienstleistungen im Bereich der Grafik, der Textilveredelung oder im Druckbereich an. Nun kam Amtmann auf die Idee in Zeiten der Corona-Krise individuelle Schutzmasken anzufertigen. Bei Protexx sind weiße und schwarze Schutzmasken mit individuellem Vereinslogo ab einer Abnahmemenge von 50 Stück erhältlich. So kann sich jeder Verein individuell und einzigartig in Zeiten der Krise ausstatten und seine Farben repräsentieren.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten