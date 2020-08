Aufgezeigt: Die "Jungwölfe" knöpfen Bad Gleichenberg Punkt ab

Details Freitag, 14. August 2020 21:48

Am 1. Spieltag der Spielzeit 20/21 treffen in der Regionalliga Mitte der TUS Bad Gleichenberg und die RZ Pellets WAC Amateure aufeinander. Und dabei kommt es nach der Coronapause zu einer Begegnung, die durchaus das "Prädikat sehenswert" verdient. Das Spiel wogt hin und her. Die jungen WAC'ler zeigen bereits auf, dass auch mit dieser Generation verstärkt zu rechnen ist. Unterm Strich betrachtet geht die Punkteteilung dann schon in Ordnung.

(WAC Amateure-Trainer Harald Tatschl konnte mit seiner Truppe in Bad Gleichenberg anschreiben)

Das Spiel wird flott geführt

Geht es nach der Papierform sind doch die Thermenstädter mit der Favoritenrolle behaftet. Wenngleich man der jugendlichen Unbekümmertheit der "Jungwölfen" zutrauen muss, einen Erfolg einzufahren. Gleich vom Start weg ist deutlich vernehmbar, dass die Freude endlich wieder kicken zu können, eine sehr große ist. Die Lavantaler Youngsters begegnen den Platzherrn vollends auf Augenhöhe bzw. verzeichnet man auch die besseren Spielanteile. Aber in der 21. Minute gelingt es Bad Gleichenberg für die Führung zu sorgen. Daniel Rossmann ist es, der für den ersten Treffer, nach einem Fehler im Aufbau der Wolfsberger, in dieser Regionalliga-Saison Sorge trägt. Dieses Tor bringt es dann doch mit sich, dass die Hausherren mehr und mehr die Kontrolle erlangen. Trotzdem versteht es die Tatschl-Truppe eine Antwort darauf zu geben. In der 35. Minute stellt Kapitän Leo Vielgut, nach einer sehenswerten Spielaktion, den Gleichstand her. Mit dem 1:1-Unentschieden geht es auch in die Halbzeitpause.

Das Remis geht in Ordnung

Aufgrund des Gebotenen in der ersten Spielhälfte scheint im zweiten Durchgang noch alles möglich zu sein. An der Spielcharakteristik sollte sich nach dem Seitenwechsel nichts Gravierendes ändern. Die WAC'ler haben es längst schon wieder bewerkstelligt, als hartnäckiger Gegner aufzutreten. Was die Sache für Bad Gleichenberg nicht wirklich einfach gestaltet. Trotz heftiger Bemühungen gelingt es den Gästen immer wieder, sich entsprechend in der Defensive zu behaupten. Zudem gelingt es den Kärntnern desöfteren Nadelstiche zu setzen. Wie in der 62. Minute als Sandro Wieland nach einem Eckball per Kopf gegen dezimierte Hausherren (Stocker sieht in Minute 56 rot), mit dem 1:2 zur Stelle ist. Nachfolgend läuft den Steirern mehr und mehr die Zeit davon. Die "Jungwölfe" vermitteln durchaus den Eindruck, dass man sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Aber in der 84. Minute trifft diese doch noch das Damoklesschwert. Philipp Stuber Hamm antizipiert nach einem Corner am schnellsten - Spielendstand: 2:2. In der nächsten Runde gastiert Bad Gleichenberg am Freitag, 21. August um 19:00 Uhr in Kalsdorf. Die WAC Amateure besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen Gurten.

TUS BAD GLEICHENBERG - WAC AMATEURE 2:2 (1:1)

Bad Gleichenberg Arena, 380 Zuseher, SR: Markus Greinecker

Bad Gleichenberg: Bartosch, Trummer, Hochleitner, Stocker, Stuber Hamm, Forjan, Rossmann, Sres, Köpf (91. Rodiga), Kaufmann, Krenn (60. Zelko)

WAC Amateure: Skubl, Jelic, Egartner, Kainz, Holzer, Brugger (89. Neuhold), Müller, Wieland, Vielgut, Stratznig, Hodzic

Torfolge: 1:0 (21. Rossmann), 1:1 (35. Vielgut), 1:2 (62. Wieland), 2:2 (84. Stuber Hamm)

Gelbe Karten: Stuber Hamm, Trummer, Rossmann, Sres bzw. Egartner, Hodzic

Rote Karte: Stocker (56. Gleichenberg)

Stimme zum Spiel:

Harald Tatschl, Trainer WAC Amateure:

"Das Spiel war hochinteressant bzw. war es zu schnell wechselnden Spielszenen gekommen. In Summe betrachtet geht das Unentschieden soweit schon in Ordnung. Wenngleich wir aber zweimal mit Alutreffern die Möglichkeit auf ein weiteres Tor vorgefunden haben."

