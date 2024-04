ASK Voitsberg stolpert bei den WAC Amateuren

Details Sonntag, 21. April 2024 19:29

Obwohl ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen die RZ Pellets WAC Amateure eine überraschende 2:3-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von ASK Voitsberg. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Im Hinspiel hatte Voitsberg keinerlei Probleme mit den WAC Amateuren gehabt und einen 8:0-Erfolg verbucht.

Blitzstart der Voitsberger

ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Philipp Zuna traf in der zweiten Minute zur frühen Führung - nach Unstimmigkeiten in der Abwehr landet der Ball vor den Füßen von Philipp Zuna, der ins lange Eck abschließt. Mit der Führung im Rücken wollen die Voitsberger nachlegen, daraus wird aber nichts. Michael Novak nutzte die Chance für die WAC Amateure und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz - nach einem Freistoß an der Out-Linie trifft Novak per Kopf im Fünf-Meter-Raum. Damit ist wieder alles offen. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

WAC dreht Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Gastgeber. Konstantin Kerschbaumer stellte die Weichen für die RZ Pellets WAC Amateure auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war - nach einer kurz abgespielten Ecke kommt der Ball zu Kerschbaumer, der den Ball mittig im Tor versenkt. Damit haben die Wolfsberger das Spiel jetzt sogar gedreht. Die Voitsberger werfen in der Schlussphase alles nach vorne. Erik Kojzek beförderte das Leder in Folge eines Konters zum 3:1 des Schlusslichts über die Linie (70.). Das 2:3 von ASK Voitsberg stellte Reality Arase Asemota sicher (86.), an der Punkteverteilung ändert das aber nichts mehr. Mit Ablauf der Spielzeit schlugen die WAC Amateure den Spitzenreiter 3:2.

Die WAC Amateure müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem der Gastgeber die Hinserie auf Platz 16 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzen die RZ Pellets WAC Amateure aktuell den achten Rang. Für die WAC Amateure ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In der Verteidigung der WAC Amateure stimmt es ganz und gar nicht: 52 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sechs Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen haben die RZ Pellets WAC Amateure derzeit auf dem Konto.

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Voitsberg 52 Zähler zu Buche. 63 Tore – mehr Treffer als ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg erzielte kein anderes Team der Regionalliga Mitte. ASK Voitsberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag treten die WAC Amateure bei den Jungen Wikingern Ried an, während Voitsberg einen Tag zuvor ASK Klagenfurt empfängt.

Stimme zum Spiel:

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Eine leider verdiente Niederlage. Wir waren das ganze Spiel über nicht mit der gewohnten Intensität und Exaktheit am Werk. WAC hat es an diesem Tag einfach besser gemacht und man muss ihnen dazu auch gratulieren. Wir werden die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr gut verarbeiten und im nächsten Spiel ein anderes Gesicht zeigen."

Aufstellungen:

WAC: David Franz Skubl (K), Lorent Ademi, Kenan Muharemovic, Michael Leon Schweiger, Tobias Gruber, Konstantin Kerschbaumer, Erik Kojzek, Michael Morgenstern, Emanuel Ofori Agyemang, Michael Novak, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Daniel Hans Genser, Florent Hajdini, Armin Karic, Marco Modritsch, Michael Zuo



Trainer: Arno Paul Kozelsky

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Luka Caculovic (K), Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Christoph Strommer, Alexander Rother, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Stefan Sulzer, Reality Arase Asemota, Lukas Sidar, Petar Paric, Stephan Palla



Trainer: David Preiss

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 3:2 (1:1)

86 Reality Arase Asemota 3:2

70 Erik Kojzek 3:1

51 Konstantin Kerschbaumer 2:1

39 Michael Novak 1:1

2 Philipp Zuna 0:1