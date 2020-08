Auswärtssieg eingefahren: Die "Gallier" lassen wenig zu beim FC Wels

Details Freitag, 14. August 2020 21:56

Am 1. Spieltag der Spielzeit 20/21 treffen in der Regionalliga Mitte der FC Wels und der USV Stein Reinisch Allerheiligenaufeinander. Und dabei ist eine Stunde lang nicht wirklich viel los. Dann aber machen die "Gallier" Schluss mit lustig. Mit einem Doppelschlag holen sich diese die drei Auswärtspunkte. Mal sehen ob die Welser wieder in das "alte Fahrwasser" reingeraten oder ob es gelingt die Kurve zu kratzen.

(Allerheiligen-Trainer Zoran Eskinja darf sich über einen Auftaktsdreier freuen)

Wenig Höhepunkte im ersten Abschnitt

Beim FC Wels hat man es auf der Agenda stehen, endlich einmal in Nähe eines einstelligen Tabellenplatzes zu kommen. Die Vorbereitung ist vielversprechend verlaufen, demnach erscheint diese Zielsetzung durchaus machbar zu sein. Aber auch die "Gallier" haben einiges vor, demzufolge darf man sich auf einen offenen Schlagabtausch einstellen. Gleich vom Start weg ist deutlich vernehmbar, dass die Freude endlich wieder kicken zu können, eine sehr große ist. Die Messestädter bieten den Gästen vollauf die Stirn bzw. verbucht man die besseren Spielanteile. Mit Fortdauer entwickelt sich eine flott geführte Begegnung. Was aber beiderseits noch nicht nach Wunsch klappt, ist der finale Pass, der das Gegenüber in Schwierigkeiten bringen könnte. So kommt es letztlich auch wenig überraschend, dass es mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause geht.

Doppelschlag bringt Entscheidung

Kommt es doch noch dazu, dass es einen Sieger gibt, oder aber teilt man sich freundschaftlich die Punkte, das war die Frage, die es im zweiten Durchgang zu beantworten gilt. An der Spielcharakteristik sollte sich nach dem Seitenwechsel nichts Gravierendes ändern. Man begegnet einander nach wie vor auf Augenhöhe. Was aber noch fehlt ist der nötige Nachdruck beim kreieren von Tormöglichkeiten. Nach einer gespielten Stunde sollte sich das aber schlagartig ändern. Christian Berger bringt die "Gallier", unter Mithilfe von Wels-Keeper Gruber, mit 0:1 in Führung. Nur ein paar Minuten später leuchtet ein 0:2 von der Anzeigetafel. Diesmal ist es Bernhard Fauland, der sich mit einem abgefälschten Schuss in die Schützenliste eintragen kann. Diesen doch komfortablen Vorsprung bringen die Steirer dann soweit problemlos über die noch vorhandene Distanz - Spielendstand: 0:2. In der nächsten Runde besitzt der FC Wels am Freitag, 21. August um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Gleisdorf. Allerheiligen ist zur selben Zeit der Gastgeber gegen die WSC Hertha.

FC WELS - USV ALLERHEILIGEN 0:2 (0:0)

HUBER-Arena, 200 Zuseher, SR: Johann Schrittesser

FC Wels: Gruber, Petrovic (71. Faridonpor), Brkanovic, Awuni, Kaguako, Ilic (60. Uzoremeke), Gas, Huskic, Elgit, Bauer (66. Aumer), Zümrüt (66. Eberth)

USV Allerheiligen: Schögl, Puster, Fauland, Koca, Bernsteiner, Kager, Bizjak, Berger (87. Grillitsch), Knez (73. Springer), Perger (81. Temmel), Eskinja

Torfolge: 0:1 (60. Berger), 0:2 (67. Fauland)

Gelbe Karte: Gas (Wels)

Stimmen zum Spiel:

Juan-Francisco Bohensky, Sportlicher Leiter FC Wels:

"In der ersten Hälfte war es uns noch gelungen dem Gegner Paroli zu bieten. Dann aber mussten wir doch deren Überlegenheit anerkennen. Demnach geht der Auswärtssieg auch in Ordnung."

Maurice Amtmann, Sektionsleiter Allerheiligen:

"Das war schon einmal ein vielversprechender Auftakt von uns. Wir haben die Zweikämpfe angenommen bzw. waren spielerisch voll am Punkt. Am Sieg gibt es angesichts der deutliche Vorteile überhaupt nichts zu rütteln."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

