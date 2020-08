SV Allerheiligen: Die Auswärtsspiele werden live übertragen

Details Donnerstag, 13. August 2020 09:43

Da laut Corona-Verordnung bei Auswärtsspielen keine Fans der Gastmannschaft zugelassen sind überträgt der SV Stein Reinisch Allerheiligen alle Auswärtsspiele live im eigenen Stadion Allerheiligen. Am Freitag startet die dritthöchste Spielklasse Österreichs in die Meisterschaft. Die Truppe von Trainer Zoran Eskinja spielt dabei auswärts beim FC Wels. Laut Corona-Verordnung dürfen Fans derzeit die Mannschaft nicht begleiten. Was die Verantwortlichen beim "Liga-Methusalem" (15. Regionalliga-Saison infolge) dazu bewegt hat, den Fans zuhause eine Liveübertragung zu bieten. Zeitgleich wird das Spiel natürlich auch wie gewohnt im Ligaportal Live-Ticker übertragen: https://ticker.ligaportal.at/spielplan/4/regionalliga-mitte

(Photocredit: SV Allerheiligen)

„Wir möchten unseren Fans jedes Auswärtsspiel zeigen und übertragen sämtliche Spiele in unserm Sportstadion live. Dafür haben wir einen eigenen Livestream installiert. Via Großleinwand können wir jetzt gemeinsam auch die Auswärtsspiele im eigenem Stadion verfolgen“ ist ASV Manager DI Reinhard Hohl hoch erfreut.

Ehrenobmann Friedl Hohl geht sogar noch einen Schritt weiter: „Die Gallier sind eine große Familie. Wir freuen uns ganz einfach jetzt auch die Auswärtsspiele in der Festung Allerheiligen via neuer Technik live zu Hause zu erleben“.

Liveübertragung Sportstadion Allerheiligen

Freitag 14. August 19:00 Uhr

FC Wels – SV Allerheiligen



