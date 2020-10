WAC Amateure knöpfen favorisierten Gleisdorfern einen Punkt ab

Details Freitag, 23. Oktober 2020 18:43

Am Freitagnachmittag empfingen die WAC Amateure im Rahmen der elften Runde in der Regionalliga Mitte den FC Gleisdorf 09. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Am Ende gab es ein 0:0-Remis. Das Spiel hätte sich am Ende aber Tore verdient. WAC Amateure verlangten den Gleisdorfern alles ab.

Keine Tore

Das Spiel beginnt mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Gleisdorf drückt auf das Gaspedal, wird aber nicht richtig zwingend. Der WAC versucht sich genauso im Spiel nach vorne, kann aber auch nicht wirklich Torchancen vorfinden. Das ändert sich nach etwa 20 Minuten. Beide Teams kommen durchaus gefährlich vor das Tor. Die Torleute zeichnen sich in dieser Phase aus. Dann plätschert das Spiel dahin und der Ball bewegt sich weitgehend im Mittelfeld. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

Keine Tore, die zweite

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Gleisdorf hat etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber wie schon in der ersten Halbzeit nichts machen. Der WAC tut sich jetzt etwas schwer, steht hinten aber sehr gut und lässt wenig bis nichts zu. Man spielt auch sehr körperbetont, womit die Gleisdorfer zu kämpfen. Die Schlussphase bricht dann an und es versuchen beide Teams, das 1:0 zu erzielen, das die Partie wohl entscheiden würde. Es bleibt aber dabei. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

Jakob Färber (Spieler Gleisdorf): "Wir können mit dem Remis nicht ganz zufrieden sein, weil wir doch die eine oder andere Gelegenheit vorgefunden haben, sie aber nicht nutzen konnten. Der WAC hat sehr gut dagegen gehalten."