Bad Gleichenberg: Nahezu unverändert will man für Furore sorgen

Details Dienstag, 06. Juli 2021 17:00

Am Donnerstag, 22. Juli erfolgt mit der Partie Spittal/Drau gegen Sturm Graz II der Ankick in der Regionalliga Mitte. Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der TUS Bad Gleichenberg:

Zuletzt war Platz fünf gepachtet

Der TUS Bad Gleichenberg hat aktuell bereits die fünfte Spielzeit infolge in der Regionalliga Mitte vor der Brust. Den Thermenstädtern ist es in dieser Zeit hervorragend gelungen, sich entsprechend teuer zu verkaufen. Der Blick auf die „Coronabilanz“, 29 Spiele 16 Siege 4 Remis 9 Niederlagen, zeigt, dass es die Gleichenberger vollends drauf haben, die Liga aufzumischen. Neo-Trainer Markus Rebernegg, vormals DSV Leoben, scharrt bereits ungeduldig in den Startlöchern bzw. hat er vor, deutliche Spuren in der dritthöchsten Liga zu hinterlassen.

(Es wäre keine Überraschung könnten sich Keeper Daniel Bartosch & Kollegen wiederum im vorderen Bereich behaupten)

Prognose:

Am Transfermarkt war es sehr ruhig geblieben in Bad Gleichenberg. Was aber nur wenig Aussagekraft besitzt. Fakt ist, dass es durchaus der Fall sein kann, dass man sich erneut einbauen kann, was die vorderen Tabellenplätze anbelangt. In Summe betrachtet sollte für Bad Gleichenberg dann doch ein einstelliger Rang, zwischen 5 und 9, herausspringen.

1. Runde ÖFB-Cup:

Bad Gleichenberg - Hartberg (16. Juli, 19:00 Uhr)

Testspiel-Ergebnisse:

Widon (1:2), Heiligenkreuz/W. 1:4, Ilz 3:2, GAK 3:2, Feldbach 4:0

Meisterschaftsstart:

Bad Gleichenberg - Kalsdorf (23. Juli, 19:00)

Ab und Zugänge Regionalliga Mitte

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo