Deutschlandsberg: Es gilt die PS auf die Straße zu bringen

Details Mittwoch, 07. Juli 2021 16:32

Am Donnerstag, 22. Juli erfolgt mit der Partie Spittal/Drau gegen Sturm Graz II der Ankick in der Regionalliga Mitte. Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der DSC Wonisch Installationen:

Ligasaison Nummer sieben steht an

Seit dem Aufstieg im Sommer 2015 ist es den Weststeirern bestens gelungen, sich in der Liga erfolgreich zu etablieren. Einstellige Tabellenplätze stehen praktisch auf der Tagesordnung. Auch was die „Coronabilanz“ anbelangt zeigen sich die DSC’ler durchaus von der konstanten Seite: 30 Spiele 9 Siege 11 Remis 10 Niederlagen. Was mit sich bringt, dass man durchaus auch in der siebenten Spielzeit infolge, erfolgreich den Mann stellen kann. Trainer Christoph Meier versteht es mit seinen Mannen, bei den Testspielen, bereits stark abzuliefern. Was dann doch Appetit auf mehr mit sich bringt.

(Kapitän und Routinier Levin Oparenovic ist die treibende Kraft in der Deutschlandsberger Defensive)

Prognose:

Auch in Deutschlandsberg zeigt man sich, was Saisonziele anbelangt, nach der langen coronabedingten Pause, von der vorsichtigen Seite. In erster Linie hat man es sich vorgenommen, wieder einen ÖFB-Cupplatz zu ergattern. Ligaportal sieht das aber etwas anders. So wird es den Weststeirern durchaus zugetraut in der anstehenden Saison, trotz fünf Abgängen und nur vier Zugängen, eine tragende Rolle zu spielen. Was soviel bedeutet, dass dann unterm Strich ein Platz zwischen 4 und 8 herausschaut.

1. Runde Steirer-Cup:

Übelbach - DSC (27. Juli, 18:00 Uhr)

Testspiel-Ergebnisse:

Großklein 5:2, Voitsberg 5:0, Mettersdorf 4:1, Heiligenkreuz/W. 0:0, Wildon 0:2

Meisterschaftsstart:

DSC - WAC Amateure (23. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Regionalliga Mitte

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo