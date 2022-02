Joker ist Trumpf: Kalsdorf holt durch einen späten Appiah-Doppelpack noch einen Zähler gegen Ried!

Details Samstag, 26. Februar 2022 17:13

Im Nachtrag der 16. Runde der Regionalliga Mitte kam es am Samstagnachmittag zum Duell zwischen den Jungen Wikingern Ried und dem SC Copacabana Kalsdorf. Und dabei sahen die Rieder lange Zeit nach dem Sieger aus, denn die Innviertler führten lange nach Toren von Diomande und Neuzugang Ungerath mit 2:0. Doch mit dem eingewechselten Jason Appiah wendete sich das Blatt, der Joker stach und fixierte mit einem Doppelpack den späten Punktgewinn für den SCK.

Ried-Kicker Diomande sorgt für das Highlight in Hälfte eins

In der ersten halben Stunde bekamen die Zuseher einen Regionalliga-Kick auf Augenhöhe zu sehen, in dem es anfangs hin und her ging und sowohl die Gäste als auch die Hausherren in Führung hätten gehen können. In der 33. Minute fasste sich Gontie Junior Diomande ein Herz und zog einfach mal aus der Distanz ab. Der fulminante Distanzknaller schlug im Tor ein und sorgte zehn Minuten vor der Pause für die Rieder Führung. Der SCK zeigte eine gute Reaktion auf den Rückstand, vergeigte jedoch den Abstauber-Chance zum Ausgleich. Die Gäste aus der West-Steiermark versuchten noch vor dem Halbzeitpfiff zu reagieren, doch die Innviertler brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Irre Schlussphase: Joker Appiah trifft doppelt und fixiert späten Kalsdorfer Punkt

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Innviertler Hausherren, die den besseren Start erwischten. Nach gut einer Stunde erhöhte Neuzugang Robin Ungerath per Abstauber auf 2:0 - die Vorentscheidung (55.). Somit wurden die Kalsdorfer ein zweites Mal eiskalt erwischt, etwas Zählbares mitzunehmen wurde für die Eskinja-Schützlinge jetzt mehr und mehr zur Mammut-Aufgabe. Denn mit der sicheren Führung im Rücken gingen die Rieder kein unnötiges Risiko ein und Kalsdorf fehlte es heute scheinbar an den Mitteln um den Riedern noch einmal richtig gefährlich zu werden. Doch nach dem 2:0 taten sich die Jungen Wikinger jetzt schwer Chancen zu kreieren und hinten schlichen sich Fehler ein. Kalsdorf's Jason Appiah nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft der Rieder eiskalt aus und stellte zehn Minuten vor dem Ende auf 1:2 (75.). Jetzt bekamen die Eskinja-Schützlinge die zweite Luft und tatsächlich glichen die Gäste kurz vor Spielende noch aus: Per Kopf war erneut Appiah zur Stelle, der die Kugel zum 2:2-Ausgleich über die Linie drücken konnte (87.). Mit einem Punkt gaben sich letztlich beide Teams zufrieden, beim Stand von 2:2 beendete der Unparteiische die Partie.

Tim Entenfellner (Team-Manager Junge Wikinger Ried): "Auf der einen Seite sind es vom Spielverlauf natürlich schon zwei verlorene Punkte. Andererseits hatte Kalsdorf auch richtig gute Chancen in der ersten Halbzeit und der Sieg wäre schon glücklich gewesen. Der Punkt ist schon okay. Es war kein schlechter Gegner, sie haben sich gut verstärkt. Wir nehmen das Positive mit für die Partie gegen Treibach nächste Woche."

Beste/r Spieler: Jason Appiah (SC Kalsdorf), Pauschallob (Junge Wikinger Ried)

Junge Wikinger Ried - SC Copacabana Kalsdorf 2:2 (1:0)

josko ARENA, SR Gerhard Lukas Meschnark, 150 Zuseher

Junge Wikinger Ried: Wendlinger, Mayer, Baumgartner, Zdichynec (84. Dallhammer), Ungerath, Wiesinger (78. Mayrhuber), Gabric, Birglehner, Rossdorfer, Diomande (65. Wörndl), Akrap (65. Beganovic)



SC Kalsdorf: Waltl, Frölich, Sarac, Derk, Hajric (70. Appiah), Smoljan, Mihelic, Rober, Neuhold (70. Bevab), Volmajer (70. Sunagic), Mate



Torfolge: 1:0 Gontie Junior Diomande (33.), 2:0 Robin Ungerath (55.), 2:1 Jason Appiah (75.), 2:2 Jason Appiah (87.)



Foto: Alois Huemer

Bericht: Pascal Stegemann