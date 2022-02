Misslungenes Schicker-Debüt: St. Anna verliert im Nachtrag mit 1:3 gegen Vöcklamarkt!

Details Samstag, 26. Februar 2022 18:08

Im Zuge der 17. Runde der Regionalliga Mitte kam es am heutigen Samstagnachmittag zum Nachtragsspiel zwischen dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen und der UVB Vöcklamarkt. Und dabei erwischten die Süd-Ost-Steirer gar keinen guten Tag, denn am Ende zogen die Schicker-Männer mit 1:3 den Kürzeren gegen gnadenlos effektive Hausruckviertler. Die Tore für die Elf von Jürgen Prandstätter machten Senkyu, Taferner und Vojvoda, der 1:3-Anschlusstreffer durch Schleich kam letztlich zu spät.

Standards dominieren: Keine Tore im ersten Durchgang

In den Anfangsminuten waren beide Teams darum bemüht nach der langen Winterpause Sicherheit in die eigenen Reihen zu bekommen. Der erste halbwegs gefährliche Vorstoß gehörte jedoch den Gästen aus St. Anna - Lackner setzte Tieber mit einem guten Pass in Szene, doch der Stürmer konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Freistoß setzte Kobald knapp am Kasten vorbei (16.). Insgesamt ging in der ersten Hälfte aus dem Spiel heraus wenig auf beiden Seiten, vielmehr wurde es eher bei Standards gefährlich. Kurz vor der Pause meldeten sich dann auch die Gäste aus dem Hausruckviertel mal halbwegs gefährlich zu Wort, doch Senkyu's Abschluss konnte Donner vereiteln (37.). Mit dem Pausenpfiff hatten dann noch einmal die Gäste die gute Gelegenheit auf 1:0 zu stellen, doch Ramminger, nach einem Freistoß kam er gleich zweimal im Strafraum zum Schuss, doch beide Male landete die Kugel nicht im Tor (45.). Bis zur Pause sollte beiden Teams kein Torerfolg mehr gelingen und so ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Vöcklamarkter Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Die Gäste kamen deutlich besser aus den Kabinen, kurz nach Wiederanpiff war es Senkyu Hinata, der die Brandstätter-Elf mit 1:0 in Front brachte. Der Japaner konnte nach einer Flanke von links und einer Fehlkommunikation von Donner und Ramminger den Ball einfach reinschieben, das ging natürlich deutlich zu einfach aus Sicht der steirischen Hausherren (49.). Die UVB hatte die Schicker-Elf eiskalt erwischt und lange dauerte es nicht bis die Oberösterreicher sogar nachlegen konnten. Nach einem Angriff von rechts konnte Vojvoda den alleinstehenden Taferner im Rücken der Abewehr anspielen und dieser konnte den Ball überlegt ins linke untere Eck befördern (59.). Spätestens jetzt hatten die Gäste der Schicker-Elf die Zähne gezogen, nur weitere zehn Minuten später erhöhte die UVB sogar auf 3:0. Shqiprim Vojvoda wurde mit einem traumhaften Ball bedient und musste den Ball nur noch ins rechte Eck befördern (68.). Damit war hier endgültig die Messe gelesen, das Trainer-Debüt von St. Anna's Neo-Coach Rene Schicker lief nicht unbedingt optimal. In der Schlussphase keimte dann noch einmal leise Hoffnung auf Seiten der Gastgeber auf, denn Sandro Schleich war nach einem Eckball zur Stelle und verkürzte auf 1:3 (80.). In der Schlussphase warf der USV noch einmal alles nach vorne, doch mehr als der eine Treffer sollte nicht mehr gelingen. Tatsächlich zappelte der Ball ein zweites Mal im Gäste-Tor, aber Tieber war im Abseits gestanden (88.). Nach 90 Minuten war die Auftaktpleite bei Schicker's Trainerdebüt amtlich, Vöcklamarkt springt durch den neunten Saisonsieg auf den vierten Tabellenplatz.



Klaus Preiner (Sportlicher Leiter UVB Vöcklamarkt): "Wir wollten nicht punktlos wieder heimfahren. Dass es jetzt sogar ein Dreier geworden ist, ist natürlich umso schöner. Es war ein verdienter Sieg und eine geschlossene Mannschaftsleistung, wir haben in der zweiten Hälfte unser Umschaltspiel perfekt umgesetzt und die Tore gemacht."

Beste/r Spieler: Lukas Purkrabek, Hinata Senkyu (UVB Vöcklamarkt)

USV RB Weindorf St. Anna am Aigen - UVB Vöcklamarkt 1:3 (0:0)

STAHLBAU MÜLLER ARENA USV St. Anna am Aigen, SR Ing. Michael Terbul, 250 Zuseher

USV St. Anna: Donner, Pucko (85. Klöckl), Petric, Tieber, L. Salamun (46. Thurner-Seebacher), Kobald, List (65. Sundl), Balazic, Ramminger, Lackner (70. Schleich), Muhr



UVB Vöcklamarkt: Schober, Eberl, Rohrstorfer, Vojvoda (81. Lipczinski), Taferner, Cirkic, Purkrabek, Knez, Preiner, Würtinger, Senkyu (90. Schönegger)



Torfolge: 0:1 Hinata Senkyu (49.), 0:2 Benjamin Taferner (59.), 0:3 Shqiprim Vojvoda (68.), 1:3 Sandro Schleich (80.)



Foto: Alois Huemer

Bericht: Pascal Stegemann