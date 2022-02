Nullnummer zwischen Gleisdorf und Spittal

Details Samstag, 26. Februar 2022 16:57

Am Samstagnachmittag kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem FC Gleisdorf 09 und dem SV Spittal an der Drau. Es war ein Nachtragsspiel der 17. Runde und die Gleisdorfer gingen als Favorit ins Spiel. Am Ende gab es ein 0:0-Remis, das weder die Gleisdorfer noch die Spittaler weiterbringt.

Keine Tore

Die beiden Teams brauchen ein wenig, bis sie ins Spiel finden. Man merkt den Mannschaften die Winterpause an. Auch wenn es Vorbereitungsspiele gab. Gleisdorf wird dann aber stärker und übernimmt das Kommando auf dem Platz. Felix Schlemmer prüft in der 30. Minute Keeper Aric Leon Haimburger mit einem satten Abschluss aus der Distanz - auch die nachfolgende Ecke führt nicht zum Erfolg. Nach einem Gegenstoß kommt Schlemmer erneut zum Abschluss, auch diesmal resultiert der gut vorgetragene Angriff nur in einen Eckstoß. Es bleibt aber weiter beim 0:0, während Spittal sich schwer tut. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri die erste Halbzeit ab.

Mehr Risiko

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild: Gleisdorf hat die Nase vorne, bisher sind die Verhältnisse jedoch ausgeglichen. Dann wird Spittal stärker, der letzte Pass will aber nicht den Mitspieler finden - ein offener Schlagabtausch kurz vor dem Anbruch der Schlussphase. In der 75. Minute dann die Top-Möglichkeit für die Gäste: Nach einem Querpass von der rechten Seite verpassen im Fünfmeterraum gleich mehrere Angreifer die Kugel nur knapp! In der Schlussphase riskieren beide Teams und spielen auf Sieg. Es bleibt aber beim 0:0. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.