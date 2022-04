Sturm Amateure feiern deutlichen Sieg in Wolfsberg

Details Samstag, 09. April 2022 18:49

Die WAC Amateure trafen am Samstagnachmittag in der 22. Runde der Regionalliga Mitte auf die Sturm Amateure. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:1-Auswärtserfolg. Damit führen die Grazer jetzt vier Punkte vor dem DSC, der ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Munterer Start und klare Führung

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Grazern, die den Gegner sofort unter Druck setzen. Nach neun Minuten zappelt das Leder bereits das erste Mal im Netz. Christoph Lang lässt dem Torwart der Gastgeber keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Krienzer steht goldrichtig und versenkt das Leder im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt .Der WAC tut sich schwer im Spiel nach vorne. Das 0:2 wirkt wie eine Lähmung für die Kärntner. In der 30. Minute laufen die Gastgeber dann auch noch in einen Konter - Trummer trifft. Das Spiel dürfte wohl schon jetzt entschieden sein. Mit der klaren 3:0-Führung geht es dann auch in die Pause.

WAC verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Wolfsbergern, die es trotz klarem Rückstand noch einmal wissen wollen. In der 51. Minute verkürzt Karic auf 1:3. Geht vielleicht doch noch etwas für die Wolfsberger? Sie riskieren in Folge mehr und werfen dann alles nach vorne. Krienzer macht die Träume der Hausherren schließlich zunichte - er trifft nach einer schönen Aktion zum 4:1. In der Schlussphase verhindert der WAC-Goalie Schlimmeres. Beide Trainer wollen mit neuen Spielern neuen Schwung in die Partie bringen.

Thomas Hösele (Trainer Sturm Amateure): "Das waren tolle 30 Minuten unserer Mannschaft. WIr haben uns eine komfortabel 3:0-Führung gebracht. Danach fehlte uns etwas der Nachdruck. Insgesamt aber ein mehr als verdienter Sieg."