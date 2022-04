Treibach fügt Weiz nächsten Dämpfer zu

Details Freitag, 08. April 2022 22:57

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem SC Weiz und dem SK Treibach. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber so gar nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:0-Auswärtssieg für die Kärntner, die den Weizern die fünfte Niederlage im Frühjahr im fünften Spiel zufügen. Verbessern die Weizer nicht demnächst ihre Torausbeute - ja, man kassierte im Frühjahr 15 Tore, erzielte selbst aber nur eines - und gelingt nicht umgehend der Turnarround, laufen die Oststeirer Gefahr, sich nach einem starken Herbst doch noch mit dem Kampf um den Klassenerhalt befassen zu müssen. Doch der Reihe nach.

Schnelle Treibacher Führung

Treibach kommt früh auf die Anzeigetafel - eine Flanke wird länger und länger, ehe Kevin Vaschauner in der vierten Minute an der zweiten Stange einschieben kann. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. Kevin Vaschauner fasst sich aus der Distanz ein Herz und zimmert das Leder in den Winkel - ein herrlicher Treffer! Damit ist für klare Fronten gesorgt und die Weizer tun sich sehr schwer im Spiel nach vorne. Nach knapp einer halben Stunde schwächen sich die Gastgeber auch noch selbst, indem Patrick Durlacher wegen einer Notbremse Rot sieht. Mit der klaren Führung der Treibacher geht es schließlich auch in die Pause.

Treibach zieht davon

Im zweiten Durchgang startet Treibach wieder starke und sorgt prompt für das 3:0. Moritz Leitner schiebt nach einem Stanglpass trocken ein! Das ist wohl die Entscheidung. Bernhard Watzl steuert kurz darauf dann auch noch das 4:0 bei. Beide Trainer bringen in Folge neue Spieler, um neuen Schwung ins Match zu bringen, doch es bleibt beim klaren 4:0-Sieg der Gäste.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter): "Wir können jetzt nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Gerade diese Spiele muss man in einem Tief, in dem wir uns befinden, gewinnen bzw. sollte man keinesfalls verlieren. Treibach war in Reichweite, wir haben uns aber erneut nicht gut präsentiert."