Zwei späte Tore bringen den Jungen Wikingern den Sieg über Allerheiligen

Details Samstag, 01. Oktober 2022 11:06

Der kriselnde SV Allerheiligen musste in der elften Runde der Regionalliga Mitte auswärts bei den Jungen Wikingern Ried ran. Die Steirer warten schon sehr lange auf ein Erfolgserlebnis und rangieren mit lediglich sechs Zählern auf dem vorletzten Platz. Die Rieder mussten zuletzt drei Pleiten am Stück hinnehmen und waren auf Wiedergutmachung ihrer schlechten Serie aus. Die Begegnung gestaltete sich als zerfahren und mündete in ein Geduldsspiel. Die Oberösterreicher konnten sich mit zwei späten Toren den Kopf noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen.

Rieder wirken dominant

In der ersten Halbzeit konnten die Innviertler sich das Übergewicht erspielen. Lorenzo Coco traf nach zwölf Minuten nur die Querlatte. Wenig später beförderte Belmin Beganovic sehr knapp am Gehäuse vorbei. Die Senft-Truppe verfehlte somit einen effektiven Start in das Spiel. Trotz des spielerischen Übergewichts von Ried war das Spiel eher zerfahren und körperbetont. Der Referee schickte die Mannschaften nach einer ereignislosen ersten Hälfte in die Kabinen.

Hartes Stück Arbeit im zweiten Durchgang

Das zweite Kapitel der Partie verlief vorerst ähnlich körperbetont und nun fanden aber mehr und mehr die Steirer ihren Weg ins Spiel. Die Jungen Wikinger ließen sich etwas zurückfallen und so blieb es beim torlosen Zwischenergebnis. Es wartete also noch viel Arbeit für die favorisierten Oberösterreicher. Ein Standard zehn Minuten vor dem Ende musste her, um die Führung für die jungen Rieder herstellen zu können. Christoph Zotter fand nach einem Corner die Lücke der Allerheiligen-Abwehr und machte per Kopf das 1:0. Das späte Tor wirkte für die Gäste natürlich wie ein Knick und jetzt verblieb nur noch wenig Zeit für die Südsteirer, um am Spielstand noch etwas zu ihren Gunsten zu ändern. Es kam für die Hack-Elf noch härter. Am allerletzten Abdruck schloss Belmin Beganovic einen Konter im Strafraum zum 2:0 ab. Die Jungen Wikinger Ried konnten also dank späten Toren den Heimsieg doch noch perfekt machen und die Gäste verbleiben damit unverändert im Tabellenkeller.

Maximilian Senft (Trainer Junge Wikinger Ried): "Dieser Sieg war von harter Arbeit geprägt. Teilweise fand Allerheiligen sehr gut ins Spiel und wir konnten vorne nichts kreieren. Zum Schluss konnten wir den Sieg noch eintüten und die Punkte im Innviertel lassen."

Bester Spieler: Belmin Beganovic

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: RIPU