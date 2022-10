Überlegenheit nicht genutzt: LASK Amateure müssen sich gegen Kalsdorf mit einem Punkt begnügen

Details Freitag, 07. Oktober 2022 22:13

Die zwöflte Runde der Regionalliga Mitte brachte das Aufeinandertreffen zwischen den LASK Amateuren OÖ und dem Nachzügler SC Kalsdorf. Im Vorfeld wurden die Linzer klar als Favorit gehandelt und sie brachten dies auch auf den Platz. Trotz Überlegenheit und vieler Chancen wollte der Ball aber nicht ins Tor und der Außenseiter aus der Steiermark konnte einen Punkt aus Oberösterreich mitnehmen.

Torlose erste Halbzeit

Nach dem Anpfiff spielte sich das Geschehen eher im gemächlichen Bereich ab und beitet Teams waren auf Abtasten aus. Mit Fortlauf der Zeit wurden die Linzer aber dann aktiver und konnten in der Offensive viele Akzente setzen. Eine Riesenmöglichkeit wurde kurz vor der Pause wurde von den Kalsdorfern gerade noch auf der Linie geklärt. So blieb es nach 45 Minuten vorerst beim 0:0. Aus Sicht der Hausherren hatte man sich sicherlich mehr erwartet, aber es blieben ja noch 45 Minuten auf der Uhr.

LASK in der zweiten Halbzeit weiterhin dominant, es blieb aber torlos

In der zweiten Hälfte legten die Linzer wieder los wie die Feuerwehr und nagelten die Plassnegger-Elf aus Kalsdorf in ihrer Hälfte fest. Dadurch herrschte dichte Luft im Kalsdorfer Strafraum. In der Hektik ereignete sich im Strafraum ein Handspiel eines Kalsdorf-Verteidigers. Schiedsrichter Schlacher entschied umgehend auf Elfmeter für die Hausherren. Marco Silverio Toro übernahm die Verantwortung und trat zur Riesenchance auf die verdiente Führung der Oberösterreicher an. Der Kasten von Leonid Tafolli im Kalsdorfer Tor schien aber an diesem Abend wie vernagelt. Der Elfmeter fand den Ball nicht in das Gehäuse und die Plassnegger-Elf aus Kalsdorf konnte somit den Gleichstand erhalten. Der letzte Offensivdrang auf den späten Führungstreffer konnten die Gäste aus der Steiermark entschärfen und so trennten sich beide Mannschaften nach einem Spiel des Übergewichts der LASK-Kicker mit einem torlosen Endstand. Die Gäste werden den Punkt dankend annehmen, während die Oberösterreicher mit den vergeben Torchancen und mit dem verschossenen Elfmeter hadern.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): "Über 90 Minuten hatten wir sehr viele Chancen. Dazu kam der verschossene Elfmeter. Es ist sehr ärgerlich aber ohne erzielte Tore gewinnst du kein Spiel."

Bester Spieler: Leonid Tafolli (Torwart SC Kalsdorf)

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU