Junge Wikinger Ried erkämpfen Auswärtssieg gegen starke Treibacher

Details Freitag, 07. Oktober 2022 22:50

In der zwölften Runde der Regionalliga Mitte gastierten die Jungen Wikinger Ried beim SK Treibach. Die Hausherren erwiesen sich in dieser Partie als sehr stark und waren phasenweise die bessere Mannschaft, schlussendlich hatten die Kärntner aber gegen Ried das Nachsehen.

Wikinger führen zur Pause

Die Partie begann recht ausgeglichen und mit der Zeit konnten sich die Oberösterreicher aber das Übergewicht in der Begegnung erspielen. Nach zehn Minuten konnte der Treibach-Kapitän Philipp Höberl den Ball nach einer schönen Offensivaktion der Innviertler auf der Linie noch rechtzeitig entschärfen. Es waren dann aber schlussendlich die Gäste, die den ersten Treffer erzielen konnten. Aus dem Spielaufbau heraus kam ein wundervoller Pass in die Tiefe auf Lorenzo Coco. Dieser verwertete dann im Strafraum im 1 gegen 1-Duell gegen Treibach-Tormann Böck zum 0:1 für die Oberösterreicher (37.). Mit diesem Spielstand schickte der Schiedsrichter dann wenig später die Teams in die Kabinen zum Pausentee.

Ried macht zweiten Treffer und gerät in Bedrängnis

Nach Beginn des zweiten Abschnitts ließen die führenden Gäste die Kärntner vorerst nicht in die gegnerische Hälfte effektiv vordringen. Die junge Elf von Maximilian Senft konnte in der 67. Minute ihren Vorsprung sogar verdoppeln. Wieder war es Lorenzo Coco, der sich als Torschütze feiern lassen durfte. Der 19-Jährige schloss einen hervorragenden Pass aus dem Spiel heraus im Strafraum perfekt ab und stellte auf 0:2. Die Zuschauer in Kärnten glaubten nun, eine Vorentscheidung gesehen zu haben aber sie sollten sich täuschen. Die Perz-Elf fasste sich von nun an ein Herz und spielte gekonnt auf. Sie schafften es plötzlich, den Gegner aus Ried entscheidend zu gefährden. Manuel Primusch hatte kurz vor dem Spielende die Chance auf den Anschlusstreffer. Er traf das Spielgerät aber nicht richtig und der Ball verzog. In der 87. Spielminute zog der Rieder Kapitän Julian Baumgartner im Strafraum als letzter Mann die Notbremse und musste danach das Feld mit Rot verlassen. Den anschließenden Strafstoß verwertete Lukas Urnik sicher zum 1:2. Der Anschlusstreffer brachte dem Spiel aber keine entscheidende Spannung mehr ein, da er zu spät fiel. Für den SK Treibach wäre in dieser Partie sicherlich mehr drinnen gewesen, die Gäste aus Ried hatten aber einen Vorsprung von zwei Toren inne, wodurch sie dann am Ende über drei Punkte freuen ließ.

Maximilian Senft (Trainer Junge Wikinger Ried): "Anfangs hatten wir das Spiel in der Hand. Ausgerechnet nach unserem zweiten Treffer war Treibach dann sehr stark und stellten uns vor das ein oder andere Problem. Nachdem dann der Schiedsrichter etwas seine Linie verlor, bestand meine Mannschaft eine Art Reifeprüfung und wir brachten den Sieg dann über die Zeit. Unterm Strich würde ich von einem Arbeitssieg sprechen."

Bester Spieler: Lorenzo Coco

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: RIPU