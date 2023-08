Weiz bezwingt ASK Klagenfurt und schreibt an

Details Sonntag, 13. August 2023 21:29

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für ASK Klagenfurt gehörig missglückt. Mit 2:3 musste man sich dem SC BauerBikes Weiz geschlagen geben, während Weiz im dritten Ligaspiel die ersten Punkte holt. Die ersten beiden Partien gingen bekanntlich verloren.

Schnelle Führung für Weiz

Die Weizer finden gleich gut ins Spiel. Tobias Strahlhofer brachte ASK Klagenfurt in der neunten Minute ins Hintertreffen - er zieht aus der Distanz ab und trifft. Keine zwölf Minuten waren gespielt, da musste ASK-Mann Kapitän Marko Mrsic von der Heimmannschaft den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Damit sind die Weizer ab sofort einen Mann mehr. Trotz Unterzahl gelingt den Klagenfurtern der überraschend der Ausgleich. Melvin Osmic traf zum 1:1 zugunsten von ASK Klagenfurt (21.). Kurz darauf legen die Weizer aber wieder vor. In der 35. Minute erzielte Alexander Steinlechner nach einem Eckball das 2:1 für den SC Weiz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Jan Niklas Ostermann die Führung der Gäste aus - er wird wunderschön freigespielt und lässt dem Goalie im eins gegen eins keine Chance. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Klagenfurt riskiert

Im zweiten Durchgang ist Weiz weiterhin das spielbestimmende Team. Klagenfurt riskiert in der Folge immer mehr - man will sich hier noch nicht geschlagen geben. In der Nachspielzeit (91.) gelang Sinan Samardzic der Anschlusstreffer für ASK Klagenfurt. Obwohl Weiz nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ASK Klagenfurt zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

ASK Klagenfurt bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Einen klassischen Fehlstart legte ASK Klagenfurt hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Durch die drei Punkte gegen ASK Klagenfurt verbesserte sich der SC BauerBikes Weiz auf Platz elf. Der SC Weiz hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zwei Niederlagen kassiert.

Während ASK Klagenfurt am nächsten Freitag (19:00 Uhr) beim SPG LASK Amateure OÖ Amat. gastiert, duelliert sich Weiz am gleichen Tag mit der UVB Vöcklamarkt.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Das war heute eine ganz schwierige Partie. Aber wir haben das gewusst. Klagenfurt spielt mit Aufsteigermoral. Das hat sich bemerkbar gemacht. Wir haben alles hineinwerfen müssen. Für die Moral der Jungs ist der Sieg sehr wichtig."

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – SC BauerBikes Weiz, 2:3 (1:3)

91 Sinan Samardzic 2:3

43 Jan Niklas Ostermann 1:3

35 Alexander Steinlechner 1:2

21 Melvin Osmic 1:1

9 Tobias Strahlhofer 0:1

