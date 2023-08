Steyr holt drei Punkte gegen den FC Gleisdorf

Details Samstag, 12. August 2023 20:51

In einem packenden Spiel der Regionalliga Mitte setzte sich Vorwärts Steyr mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den FC Gleisdorf durch. Zum Saisonauftakt hatte der Gast zuhause gegen die Rieder Amateure gewonnen und so fuhr das Team aus der Oststeiermark optimistisch nach Oberösterreich. Das Spiel in der zweiten Runde fiel dem Hochwasser zum Opfer und wird im September nachgeholt. Vorwärts hatte in der ersten Runde mit 1:0 gegen die LASK Amateure gewonnen, beim ersten Auswärtsspiel der Saison war man mit 0:1 in Wallern vom Platz gegangen.

Bereits wenige Minuten nach Anpfiff musste der Gleisdorfer Keeper Stumberger hinter sich greifen

Schnelle Führung nach nur vier Minuten

Das Spiel begann vielversprechend für Steyr, als sie bereits in der zweiten Minute eine dicke Chance hatten. Sulejmanovic kam frei an den Ball und zog einfach einmal ab. Sein Ball strich knapp über das Gehäuse von Gästekeeper Stumberger. Nach nur vier Minuten war es dann soweit: Hamza Ech Cheikh erzielte die frühe Führung der Heimmanschaft vor 1000 Zuschauern. Dies war auch schon der Endstand in der Partie.

Gleisdorf hatte Schwierigkeiten, einen Eckball zu klären, und der Torschütze von Steyr stand goldrichtig, um aus kurzer Distanz das 1:0 zu erzielen. In der ersten Halbzeit dominierte Steyr das Spielgeschehen, obwohl es auf beiden Seiten nur wenige Chancen gab. Damit war der Matchplan des Gleisdorfer Trainers Thomas Böcksteiner schon nach wenigen Spielzügen zerstört.

Steyr blieb die dominantere Mannschaft am Platz, konnte jedoch nur wenige echte Chancen erzielen. Beide Abwehrreihen wirkten solide und ließen kaum Chancen zu. Trotzdem gelang es den Steirern zunehmend mehr Spielanteile zu erlangen, Steyr gab die Kontrolle über das Spiel vorrübergehend aus der Hand. Mit einem knappen 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Trotz aller Bemühungen gab es keinen Treffer für die Gäste zu vermelden

In der zweiten Halbzeit erhöhte Gleisdorf den Druck und wurde offensiver, während Steyr auf Kontergelegenheiten wartete. Die Spannung blieb bis zum Ende des Spiels erhalten, denn die Gastgeber veruchten sich nun im Konterspiel, konnten damit aber auch kaum gefährlich vor dem Gästetor auftauchen.

Insgesamt spielten beide Teams eine kampfbetonte Partie, die bis zum Ende vollkommen offen war, wobei die Gäste in der zweiten Hälfte klar mehr Ballanteil hatten. Man konnte den Abwehrriegel der Gastgeber aber nicht knacken.

Letztendlich musste Gleisdorf ohne Punkte die Heimreise antreten, während Steyr nach drei Spielen bereits vier Punkte auf dem Konto hat, obwohl sie bisher nur zwei Treffer in der Ligaerzielt haben. Dieser knappe Sieg unterstreicht die aktuell solide Abwehreistung von Vorwärts Steyr und ihre Fähigkeit, das Spiel aus einer geordneten Defensive heraus zu führen.

Mit diesem wichtigen Sieg hat Vorwärts Steyr seine Ambitionen in der Regionalliga Mitte deutlich gemacht und wird sicherlich mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen gehen.

So geht es für die beiden Teams weiter

Am nächsten Freitag empfängt der FC Gleisdorf 09 den starken Aufsteiger aus Voitsberg. Man darf sich auf ein packendes Duell dieser beiden steirischen Mannschaften in der Regionalliga Mitte freuen. Anpfiff ist wie gewohnt um 19 Uhr im Solarstadion. Steyr tritt ebenso in der Steiermark und ist in Bad Gleichenberg zu Gast. Die gingen in dieser Runde zuhause gegen die Jungen Wikinger mit 1:5 unter und werden sicherlich voll motiviert sein, dieses Malheur auszubessern. Somit folgen für beide Teams schwere Aufgaben in der nächsten Woche.

Stimme zum Spiel

Thomas Böcksteiner - Trainer FC Gleisdorf

"Für uns begann das Spiel absolut unglücklich. Über die Zeit fanden wir immer besser in die Partie. Steyr hat eine massive Abwehrreihe aufgeboten und man muss sagen, sie haben es auch wirklich gut gemacht. Nächste Woche kommt Voitsberg zu uns, das wird von der Spielanlage ein ganz anderes Spiel."

Aufstellungen:

SK Vorwärts Steyr: Valerian Harald Hüttner - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Milan Ziric, Michael Martic - Alvaro Suarez Collazo, Mirsad Sulejmanovic, Amir Pasic(Eman Lidan 55.) - Hamza Ech Cheikh (Bojan Lukic 84.), Jakob Kolb (Max Richter 70.), Paul Staudinger (Hazar Eminazari 70.)



Trainer: Markus Eitl





Gleisdorf 09: Marcel Stumberger, Jörg Wagnes (Michael Loder 83.), Christoph Gschiel, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager, Marco Köfler, Manuel Suppan (K) (Leon Wlattnig 72.), Patrick Schroll, Matej Grgic, Christian Berger



Trainer: MMag. Thomas Böcksteiner



Liwest Arena, Schiedsrichter Marco Schlacher. 1:0 Cheikh (4.) Bericht und Foto Florian Kober

