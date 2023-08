Vierter Sieg im vierten Spiel! SPG HOGO Wels bezwingt SV Allerheiligen

Details Freitag, 18. August 2023 23:11

Der Tabellenfüher aus Wels empfing in der 4. Runde der Regionalliga Mitte den SV Allerheiligen. Zur Pause konnte der Favorit vor eigenem Publikum bereits 3:1 führen. Nach 90 Minuten gab es ein 4:2

Tabellenführer gibt sich keine Blöße

Die Welser freuten sich bereits nach vier Minuten über den ersten Torerfolg. Den erzielten sie aber nicht selbst. Paul Kargl im Allerheiligen-Dress beförderte das Leder unglücklich ins eigene Gehäuse. In der 16. Minute gab`s den zweiten SPG Wels-Treffer. Roko Mislov fasste sich von der Strafraumgrenze ein Herz und beförderte die Kugel zum 2:0 in die Maschen der Steirer. Der SV Allerheiligen konnte bisher noch nichts Erwähnenswertes präsentieren. Nur wenige Augenblicke nach dem zweiten Treffer erhöhten die Oberösterreicher auf 3:0. Adrian Castro Mesa schob in das Gehäuse der Gäste ein. Wiedermal ein Traumstart der SPG Wels in dieser Saison. Nach einer halben Stunde kamen auch die Kocijan-Männer aus Allerheiligen zum ersten Mal richtig mit dem gegnerischen Tor in Berührung. Den Hausherren unterlief ein Abwehrfehler und Julian Janetzko konnte eiskalt ausnutzen und den ersten Treffer für den SV Allerheiligen fixieren. Vor der Pause verfehlte ein Schwaighofer-Schuss das Allerheiligen-Gehäuse knapp. So ging es mit einer 3:1-Führung für den Spitzenreiter in die Kabinen zum Pausentee.

Drei Punkte bleiben in der Messestadt

Im zweiten Durchgang enthüllte sich ein ähnliches Bild wie im ersten. Die Hausherren ließen keine Zweifel am Spielstand zu. Die Südsteirer kamen einmal durch einen Standard gefährlich vors Tor. Der Kopfball verfehlte das Ziel sehr knapp. Adrian Castro Mesa konnte in der 55. Minute sehenswert seinen zweiten Treffer in diesem Spiel beisteuern. Eine Flanke von Mislov veredelte der Spanier via Fallrückzieher zum 4:1. Die Gäste aus der Südsteiermark betrieben in der 80. Spielminute noch Ergebniskosmetik. Janetzko verwertete zum zweiten Mal einen Angriff erfolgreich. Danach wollten die „Gallier“ nochmals verkürzen, es blieb aber beim 4:2-Heimsieg der SPG HOGO Wels.

Emin Sulimani (Trainer SPG HOGO Wels): „Nach dem Blitzstart schossen wir uns das erste Gegentor quasi selbst. Wir waren dann aber klar überlegen und ließen Allerheiligen nicht wirklich nach vor kommen, ein völlig verdienter Sieg für meine Mannschaft!“

Nächster Prüfstein für SPG HOGO Wels ist der DSC (Freitag, 19:30 Uhr). Der ASV Allerheiligen misst sich am selben Tag mit dem SC BauerBikes Weiz (19:00 Uhr).

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – ASV Allerheiligen, 4:2 (3:1)

80 Julian Janetzko 4:2

55 Adrian Castro Mesa 4:1

33 Julian Janetzko 3:1

18 Adrian Castro Mesa 3:0

15 Roko Mislov 2:0

4 Eigentor durch Paul Kargl 1:0

