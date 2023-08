Weiz überflügelt Vöcklamarkt in der Tabelle

Details Freitag, 18. August 2023 23:32

Für die UVB Vöcklamarkt gab es in der Partie gegen den SC BauerBikes Weiz, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Damit feiern die Weizer den zweiten Sieg in Folge, nachdem man in der Vorwoche gegen ASK Klagenfurt auch schon gewinnen konnte. Damit ist der Fehlstart in die Saison vorerst korrigiert.

Blitzstart von Vöcklamarkt

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Oststeirer. In der zweiten Minute sahen die 387 Besucher das 1:0 für Vöcklamarkt - nach einer Ecke ist Simon Würtinger zur Stelle. Der SC Weiz zeigte sich aber wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Markus Stenzel mit dem Ausgleich zurück - ein Freistoß wird unhaltbar abgefälscht. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Luca Christian Puster in der 23. Minute - ein Freistoßball wird verlängert. Damit haben die Weizer das Spiel gedreht. Die UVB Vöcklamarkt brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Weiz hatte bis zur Pause Bestand.

Blitzstart von Weiz

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Oberösterreicher. In der 52. Minute lenkte Daniel Pointner den Ball zugunsten des SC BauerBikes Weiz ins eigene Netz. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Zwar werfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch am Schluss fuhr der SC Weiz gegen Vöcklamarkt auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Weiz ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit der UVB Vöcklamarkt und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 8:10 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Als Nächstes steht für den SC BauerBikes Weiz eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen den ASV Allerheiligen. Vöcklamarkt empfängt parallel den SPG LASK Amateure OÖ Amat.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Ich denke, dass die drei Punkte in Ordnung gehen. Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und werden voll fokussiert ins Steirerderby gegen Allerheiligen gehen."

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – UVB Vöcklamarkt, 3:1 (2:1)

52 Eigentor durch Daniel Pointner 3:1

23 Luca Christian Puster 2:1

8 Markus Stenzel 1:1

2 Simon Michael Wuertinger 0:1

