Antwort gegeben: Bad Gleichenberg dreht Spiel gegen Steyr

Nach der Auswärtspartie gegen die Tus Bad Gleichenberg stand der SK BMD Vorwärts Steyr mit leeren Händen da. Bad Gleichenberg siegte mit 2:1. Die Thermenstädter lagen aber mit 0:1 zurück und drehten das Spiel. Den Mannen von Trainer Hochleitner gelang damit die Antwort auf die Schlappe in der Vorwoche.

Abwechslungsreiche Partie

Das Spiel beginnt gleich munter. Kolb verzieht nach Vorarbeit von Lukas Prokop aus guter Position deutlich (3.). Auf der anderen Seite geht ein Kopfball von Philipp Wendler knapp am Tor vorbei (4.). Vorwärts hat in der Folge mehr Ballbesitz und bis zur 20. Minute auch etliche Abschlüsse, die aber zu harmlos ausfallen. Die Hausherren verteidigen tief und lassen bis kurz vor der Pause wenig zu. Dann erobert Kolb in der gegnerischen Hälfte den Ball und Mirsad Sulejmanovic sorgt per Flachschuss für die verdiente 1:0-Pausenführung der Rot-Weißen (42.). Der SK Vorwärts Steyr hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Gleichenberg kommt zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gleichenbergern, die es hier und heute noch einmal wissen wollen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hat Bad Gleichenberg eine gute Chance auf den Ausgleich und ist in Folge die aktivere Mannschaft. Eine unglückliche Situation führt zum 1:1. Aus kurzer Distanz wird ein Vorwärts-Spieler im Strafraum an der Hand angeschossen, Schiedsrichter Emanuel Kulterer gibt Elfmeter. Den verwertet Wendler sicher (59.). Für Vorwärts kommt es noch schlimmer, in der 68. Minute kann der Ball nicht geklärt werden, Wendler staubt zum 2:1 ab. Danach fehlen den Rot-Weißen den Mitteln, um noch zwingende Torchancen zu erarbeiten. Damit setzt es im zweiten Auswärtsspiel der Saison die zweite Niederlage.

Mit bisher nur drei Treffern zeigte der Sturm von Vorwärts Steyr erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher.

Die Tus Bad Gleichenberg hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Die Gastgeber sind jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit dem SK BMD Vorwärts Steyr und stehen aufgrund des besseren Torverhältnisses von 5:7 auf dem fünften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Bad Gleichenberg ist ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). Der SK Vorwärts Steyr misst sich zur selben Zeit mit dem Junge Wikinger Ried.

Philipp Wendler (Spieler Gleichenberg): "Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, wobei wir unsere nicht genützt haben und deshalb in Rückstand geraten sind. In der zweiten Hälfte konnten wir dann unser volles Potenzial abrufen und haben Moral bewiesen. Dank zweier wichtiger Toren konnten wir das Spiel noch zu unseren Gunsten entscheiden. Unterm Strich ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, der auch von hohem Kampfgeist geprägt war."

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – SK BMD Vorwärts Steyr, 2:1 (0:1)

68 Philipp Wendler 2:1

59 Philipp Wendler 1:1

42 Mirsad Sulejmanovic 0:1

