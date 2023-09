ASK Voitsberg bezwingt ASK Klagenfurt - Elfer verschossen! [Video]

Details Sonntag, 24. September 2023 08:25

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen ASK Voitsberg und ASK Klagenfurt an diesem neunten Spieltag. Die Überraschung blieb aus, sodass ASK Klagenfurt eine Niederlage kassierte. Voitsberg bleibt damit an Tabellenführer Wels dran. Der Rückstand beträgt weiterhin nur einen Punkt.

Voitsberg verschießt Elfmeter

Die Gäste aus der Weststeiermark starten stark ins Match. Man trifft schon nach 13 Minuten das erste Mal die Stange. Kurz darauf ist es aber so weit: In der 20. Minute ging Voitsberg in Front. Martin Salentinig war es, der vor 100 Zuschauern zur Stelle war. Dann musste Val Zaletel Cernos vom Feld - er zog die Notbremse im Strafraum und es gibt Elfmeter für die Voitsberger. Es ist die Chance auf das 2:0, doch der Elfer wird verschossen. Es sollte allerdings nicht lange dauern, ehe die Voitsberger dann doch nachlegen. Elias Jandrisevits beförderte das Leder zum 2:0 von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg über die Linie (36.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Anej Kmetic das 1:2 zugunsten von ASK Klagenfurt (45.).

Klagenfurt riskiert

Im zweiten Durchgang setzen die Klagenfurter dann alles auf eine Karte. Man riskiert, will unbedingt den Punkt zu Hause behalten, auch wenn es mit einem Mann weniger eine schwierige Aufgabe wird. Obwohl ASK Voitsberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ASK Klagenfurt zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Der Heimfluch hält an: ASK Klagenfurt bleibt zu Hause weiter ohne dreifachen Punktgewinn. Trotz der Niederlage fiel das Heimteam in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Im Angriff weist ASK Klagenfurt deutliche Schwächen auf, was die nur elf geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von ASK Klagenfurt alles andere als positiv.

Voitsberg behauptet nach dem Erfolg über ASK Klagenfurt den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg (sechs Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Regionalliga Mitte zu bieten hat. Die Saison des Gasts verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat ASK Voitsberg nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

ASK Klagenfurt steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Voitsberg mit aktuell 22 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Als Nächstes steht für ASK Klagenfurt eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen die RZ Pellets WAC Amateure. ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg tritt bereits zwei Tage vorher gegen die UVB Vöcklamarkt an (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Ein hartes Stück Arbeit. Zwar ein verdienter Sieg, aber aufgrund der sehr schwierigen Platzverhältnisse und eines sehr aggressiven und körperlichen Gegners kein leichter Auswärtssieg."

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:2 (1:2)

45 Anej Kmetic 1:2

36 Elias Jandrisevits 0:2

20 Martin Salentinig 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.