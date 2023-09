WAC Amateure nach Niederlage gegen Junge Wikinger Ried weiterhin Schlusslicht

Details Sonntag, 24. September 2023 19:49

Die 9. Runde der Regionalliga Mitte hatte das Spiel WAC Amateure gegen die Jungen Wikinger SV Ried auf dem Plan. Die beiden Zweitvertretungen der Profiklubs lieferten sich vor allem in der ersten Halbzeit einen spannenden Schlagabtausch. Nach 90 Minuten nahmen die Rieder die volle Punktezahl mit ins Innviertel.

Junge Wikinger drehen Spiel

Nach dem ersten Abtasten beider Teams kam dann langsam aber sicher Torgefahr auf. Die WAC Amateure gingen in der 25. Spielminute durch ein Kopfballtor von Tobias Gruber aus einem Eckball mit 1:0 in Front. Lange konnten sich die Kärntner jedoch nicht über den Vorsprung freuen. Nur fünf Minuten danach klingelte es im Kasten von WAC-Torwart Elias Müller. Gontie Diomande traf mit einem Freistoßtreffer zum 1:1. Die Gäste aus Oberösterreich waren nach dem Ausgleich etwas besser im Spiel und hauten wenig später noch einen drauf. Schiedsrichter Ofner entschied nach 37 Spielminuten nach einem Foulspiel auf Elfmeter für die Oberösterreicher. Stefan Kordic trat an und beförderte das Spielgerät zur Führung für die Jungen Wikinger SV Ried in die Maschen. Mit dem Zwischenresultat von 1:2 ging`s in die Kabinen zur Halbzeitpause.

Verschossener Elfer

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel herrschte wieder Elfmeteralarm. Diesmal aber im Strafraum der Rieder. Wikinger-Tormann Shaoziyang Liu avancierte hier zum Helden und der chinesische Schlussmann vereitelte die große Chance für die Wolfsberger auf den Ausgleich. Nach dem Elfer waren die Gäste auf Verteidigen aus und machten ihre Sache auch gut. Die Kärntner kamen nicht mehr entsprechend gefährlich in die gegnerische Zone und so holten die Rieder ganz wichtige drei Zähler, um sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen.

Der Junge Wikinger Ried setzte sich mit diesem Sieg von den WAC Amateuren ab und nimmt nun mit neun Punkten den 13. Rang ein, während die RZ Pellets WAC Amateure weiterhin fünf Zähler auf dem Konto haben und den letzten Tabellenplatz einnehmen.

Am kommenden Sonntag treffen die WAC Amateure auf ASK Klagenfurt, die Jungen Wikinger Ried spielt tags zuvor gegen den SC BauerBikes Weiz.

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger Ried): „Ein ganz wichtiger Sieg um vom Tabellenkeller rauszukommen. Ich denke, gerade wegen der ersten Halbzeit ist der Erfolg auch verdient. In der zweiten Halbzeit geht ein ganz großes Lob an Torhüter Liu, der mit dem gehaltenen Elfmeter einen wichtigen Anteil am Sieg hatte.“

Bester Spieler (Junge Wikinger SV Ried): Liu Shaoziyang

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – Junge Wikinger Ried, 1:2 (1:2)

38 Stefan Kordic 1:2

30 Gontie junior Diomande 1:1

25 Tobias Gruber 1:0

