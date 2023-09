Nach 0:7-Debakel: USV St. Anna/A. ringt Wallern/St. Marienkirchen nieder

Details Sonntag, 24. September 2023 08:18

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom USV St. Anna/A. und Wallern/St. Marienkirchen, die mit 1:0 endete. St. Anna/A. hat mit dem Sieg über die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen eine Überraschung gelandet - nicht nur aufgrund der 0:7-Schlappe gegen die LASK Amateure.

Führung für St. Anna

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. St. Anna geht aber durchaus mutig zu Werke und setzt den Gegner unter Druck. Man sieht, das Team von Trainer Edgar Spath will auf das 0:7-Debakel aus der Vorwoche gegen den LASK antworten. Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf schließlich Florian Weiler vor 250 Zuschauern ins Netz.

Wallern erhöht Druck

Im zweiten Durchgang agiert Wallern dann besser. Man findet nun auch Möglichkeiten auf Treffer vor, jedes Mal ist aber ein Fuß der Gastgeber oder der Goalie zur Stelle und verhindert den Gegentreffer. So plätschert das Spiel dann dahin und St. Anna bringt die drei Punkte über die Zeit. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Zähler katapultierten die Gastgeber in der Tabelle auf Platz zehn. Die Offensive des USV St. Anna/A. strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass St. Anna/A. bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Wallern/St. Marienkirchen den vierten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt der USV St. Anna/A. beim FC Gleisdorf 09 an, während die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen einen Tag später die Union Raiffeisen Gurten empfängt.

Stimme zum Spiel:

Edgar Spath (Trainer St. Anna): "Natürlich freue ich mich sehr über die drei Punkte. Die Mannschaft hat heute mehr als nur Moral bewiesen. Wir haben unter der Woche gut gearbeitet und uns perfekt auf den Gegner vorbereitet. Schön, dass es Früchte getragen hat."

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 1:0 (1:0)

45 Florian Weiler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.