Bad Gleichenberg steht im Steirercupfinale - 4:2 in Gamlitz

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 20:49

TuS Bad Gleichenberg trat am Dienstagabend beim FC Gamlitz aus der steirischen Landesliga im Steirercup Halbfinale an. Der Landesligist konnte das Spiel lange offen halten, war aber letztlich ohne Möglichkeit die Überraschung zu schaffen.

Führung für die Gäste in der 39.Minute - so ging es auch in die Pause

Die Zuschauer sahen die erste Chance in der 8. Minute für Bad Gleichenberg nach einem Angriff über Wendler, der quer auf Krenn passte - dieser aber zog gleich ab und traf jedoch nicht ins freie kurze Eck. Nun kam auch Gamlitz gefährlich vor das Tor von Keeper Lang, einen Treffer konnte man nicht erziielen. Nach einer guten Viertelstunde schepperte es am Aluminium, der Regionalligist hätte nun durchwegs in Führung gehen können.

Noch in der ersten Halbzeit gelang es Bad Gleichenberg, in der 39. Minute durch Philipp Wendler mit einem knappen Vorsprung von 1:0 in Führung zu gehen. Der Treffer durch einen Handelfmeter von Wendler sorgte für Jubel bei den Spielern des Regionalligisten, während Gamlitz nach einer umkämpften ersten Halbzeit versuchte, sich zurück ins Spiel zu bringen. Zur Pause blieb es bei der knappen Führung des höherklassigen Vereins.

Nach einer Stunde führte der Regionalligist mit 3:0 - die Messe war gelesen

Die zweite Halbzeit brachte eine Steigerung des Angriffsspiels von Bad Gleichenberg. In der 49. Minute erzielte das Team sein zweites Tor durch Popovski, der eine präzise Vorlage verwandelte und den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Doch Gamlitz gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 59. Minute gelang es Bad Gleichenberg erneut zu punkten, diesmal durch einen Treffer von Wiesenhofer nach einem effektiven Umschaltspiel, was den Spielstand auf 3:0 erhöhte.

Gamlitz bemühte sich weiterhin, das Spiel zu drehen, und in der 67. Minute gelang es ihnen, mit einem Treffer von Polanec durch einen direkten Freistoß den Anschlusstreffer zum 3:1 zu erzielen.

In der 70. Minute gelang es Bad Gleichenberg erneut zu treffen, dieses Mal durch Popovski, der nach einem gut ausgespielten Angriff das 4:1 erzielte und die Führung seines Teams weiter ausbaute. Doch Gamlitz gab nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. In der 90.+2 Minute gelang es Gamlitz, einen weiteren Treffer zu erzielen, jedoch war es bereits zu spät, um das Spiel zu drehen. Ein spektakuläres Tor durch Jauk, der den Torwart im Fallen überhob, besiegelte schließlich das Endergebnis von 2:4 zugunsten von Bad Gleichenberg.

Die Fans beider Mannschaften sahen eine unterhaltsame Partie. Schiedsrichter Dr.Paier führte das Spiel souverän: das Fairplay beider Teams wurde durch nur eine gelbe Karte und den insgesamt fairen Verlauf der Partie unterstrichen. Vor 300 Zuschauern, die das Spiel verfolgten, erreichte Bad Gleichenberg das Finale des Steirercups und trifft auf Deutschlandsberg zu einem reinen Regionalliga Duell.

Aufstellungen: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Martin Oberluggauer, Michael Lercher, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Nico Zürngast, Kenan Dzakovac, Timotej Mate, David Katzianschütz (K), Alen Polanec, Dominik Oswald

Ersatzspieler: Endrit Basha, Boris Planeta, Moritz Wolkinger, Sandro Sabathy, Fabian Maurice Neuhold, Jonas Jauk

Trainer: Zoran Begic

Bad Gleichenberg: Rudolf Lang - Jonas Gmeindl, Paul Sarac, Philipp Stuber Hamm - Marcel Treitler, Moritz Holzerbauer, Leon Sres, Patrick Wiesenhofer, Raphael Wien - Michael Krenn, Philipp Wendler (K)

Ersatzspieler: Alen Buzeti, Christoph Gillhofer, Damjan Poposki, Gal Ribic, Nemanja Gajic Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner Bericht Florian Kober Foto Richard Purgstaller