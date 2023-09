Knapper Auswärtssieg: USV St. Anna ringt Gleisdorf nieder

Details Samstag, 30. September 2023 10:57

Im Steirerderby zwischen dem FC Gleisdorf 09 und dem USV St. Anna/A. gab es mehrere Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Schlusspfiff lachten aber die Gäste, die ein enges Rennen für sich entscheiden konnten. Großen Anteil am Sieg der Südoststeirer hatte der Tormann Tahir Bilacic.

Torlose erste Hälfte

Nach dem Abtasten zu Beginn, fand St. Anna die erste richtige Tormöglichkeit vor. Ein Angriff über die rechte Seite gipfelt in einen Lackner-Schuss. Gleisdorf-Tormann Stumberger konnte jedoch entschärfen. Gleisdorf hatte ebenfalls Chancen auf den Führungstreffer. Bilalic im St. Anna-Gehäuse konnte einen Distanzschuss abwehren. Gleisdorf-Stürmer Christian Berger witterte seine Möglichkeit auf den Abpraller. Doch auch diesen konnte der Schlussmann der Südoststeirer parieren. Auf der anderen Seite wieder Gäste gefährlich. Paul Kiedl mit einem Versuch aus großer Distanz denn er sah den Torwart der Böcksteiner-Truppe etwas zu weit von seinem Tor entfernt. Der Ball landete dann nicht im Tor und quasi postwendend Markus Forjan mit einem Distanzschuss auf der anderen Seite gefährlich. Wieder blieb ein Torerfolg verwehrt. Die erste Hälfte endete damit 0:0.

St. Anna holt drei Punkte

Neun Zeigerumdrehungen nach dem Wiederbeginn klingelte es dann aber erstmals. Florian Weiler verwertete einen hohen Kobald-Assist nach einer Brustannahme zur Führung für St. Anna. Die Gastgeber wollten nun wieder den Ausgleich herstellen und konnten sich erneut durch Forjan in Szene setzen. Sein Abschluss landete in den Händen von Tahir Bilalic. St. Anna kam dann ebenfalls wieder zu guten Möglichkeiten. In der 66. Minuten gab es beinahe den zweiten Treffer für die Spath-Elf. Alexander Thurner-Seebacher traf nach einem Freistoß mit dem Kopf nur die Querlatte. Die Ereignisse überschlugen sich weiterhin. Nur zwei Minuten danach waren wiederum die Gleisdorfer am Drücker. Bilalic hatte wohl einen Traumtag erwischt. Der Schlussmann agierte wieder als entscheidender Faktor, als er in der 68. Minute einen präzisen Freistoß von Köfler parierte. Seiner Vorderleute verdankten ihm den 1:0-Vorsprung. In der Schlussviertelstunde hatten die Südoststeirer wieder die Entscheidung auf dem Fuß. Luka Maric verstolperte in aussichtsreicher Position und es blieb weiterhin spannend. Nach 90 aufregenden Minuten hieß der Sieger dann USV St. Anna am Aigen.

Hannes Matheuschitz (Sportl. Leiter St. Anna): „Wir wussten, dass es schwieriges Spiel wird da die Mannschaft am Mittwoch gegen die Wiener Austria auch alles gegeben hat und 48 Stunden Pause nicht wirklich viel sind. Die Jungs waren im Steirerderby topmotiviert. Aufgrund dem Spielverlauf und den Chancen war der Sieg mehr als verdient. Großes Lob an unseren Tormann Tahir Bilacic!“

Bester Spieler: Tahir Bilacic (Torwart St. Anna)

Nächster Prüfstein für den FC Gleisdorf 09 ist die Union Raiffeisen Gurten (Samstag, 16:00 Uhr). Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen misst sich am selben Tag mit der Tus Bad Gleichenberg (19:00 Uhr).

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 0:1 (0:0)

54 Florian Weiler 0:1

