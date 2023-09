Enge Kiste! DSC schnappt sich drei Punkte in Bad Gleichenberg

Details Samstag, 30. September 2023 11:50

Die 10. Runde der Regionalliga Mitte brachte das Steirer-Duell zwischen den Tabellennachbarn TuS Bad Gleichenberg und Deutschlandsberg. Die Begegnung verlief größtenteils auf Augenhöhe. Letztendlich hatten die Deutschlandsberger die Nase leicht vorne und freuten sich am Ende über drei Punkte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Nach mehr als zehn Minuten verzeichneten beide Mannschaften jeweils eine Tormöglichkeit. Michael Wildbacher im DSC-Dress traf nur das Außennetz und für die Heimischen verfehlte ebenfalls ein Distanzschuss das Ziel knapp. Nach 27 Minuten jubelten allerdings die Hochleitner-Männer aus Bad Gleichenberg. Torjäger Philipp Wendler fälschte einen Flachschuss im Strafraum entscheidend ab und es stand 1:0 für die Hausherren. Weiter ging´s mit viel Kampf um Ballbesitz und die entscheidenden Spielanteile. Die Gleichenberger Führung hielt nicht lange. In der 31. Minute feuerte DSC-Mittelfeldmann Jure Grubelnik einen sehr satten Schuss aus der Distanz ab. Dieser flog ungebremst in die Maschen von Daniel Bartosch im Tor der Hausherren. 1:1! Nach dem Ausgleichstreffer waren dann die Gleichenberger wieder tonangebender. Mehr Ballbesitz und Spielanteile reichten allerdings nach 45 Minuten zu keinem weiteren Treffer.

DSC behält die Oberhand

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die Südoststeirer die Führung am Fuß. Die Kugel verfehlt im Fünferraum aber das verwaiste Tor der Südwest-Steirer. Während Bad Gleichenberg die spielerischen Anteile für sich verbuchen konnte, lauerten die Gäste auf Konterchancen. Wenige Augenblicke nach dieser Riesenchance klingelte es auf der anderen Seite. Die Deutschlandsberger mit einem Angriff über links, gefolgt von einer Flanke. Stürmer Niko Tisaj erwischte die Kugel mit dem Kopf und stellte auf 1:2. Jetzt wurde es zunehmend hektischer. Weitere elektrisierende Momente hielten in diese Begegnung Einzug. In der 56. Minute gab`s ein Foulspiel im Strafraum der Gäste. Referee Steindl entschied prompt auf Strafstoß für die TuS Bad Gleichenberg. Philipp Wendler schnürte damit erfolgreich seinen Doppelpack und der Spielstand war wieder ausgeglichen. Beide Mannschaften agierten sehr konzentriert, niemand wollte in der wichtigen Phase einen entscheidenden Fehler machen. Nach etwas mehr als einer Stunde waren die Gäste zum dritten Mal erfolgreich. Michael Wildbacher vollendete eine Weinberger-Flanke im Strafraum zur erneuten Führung der Meier-Elf. Die Hausherren warfen freilich sehr viel nach vorne. In der letzten halben Stunde des Spiels kristallisierte sich ein harter Kampf heraus. Der DSC konnte mit einer disziplinierten Leistung die Angriffe der Gleichenberger entschärfen und die Partie endete mit einem 2:3.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter Deutschlandsberg): „Wir haben uns nach zwei Niederlagen in Folge in diesem Steirerderby einiges vorgenommen. Trotz einiger Ausfälle ist es dem Trainerteam gelungen, die Mannschaft auf den Gegner perfekt einzustellen. Nach dem Rückstand gaben wir nie auf und am Ende war es der erwartete Fight gegen starke Bad Gleichenberger. Mit etwas Glück aber auch mit viel Teamspirit haben wir dann gewonnen.“

Bester Spieler: Jure Grubelnik

Der DSC Wonisch Installationen sprang mit diesem Erfolg auf den vierten Platz. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Deutschlandsberg insgesamt nur sechs Zähler.

Bad Gleichenberg stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der DSC Wonisch Installationen den SK BMD Vorwärts Steyr.

Foto: Gerhard Neumayer

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – DSC Wonisch Installationen, 2:3 (1:1)

61 Michael Wildbacher 2:3

58 Philipp Wendler 2:2

51 Niko Tisaj 1:2

30 Jure Grubelnik 1:1

27 Philipp Wendler 1:0

