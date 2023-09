OÖ-Schlager zwischen LASK Amateure OÖ und SPG HOGO Wels endet remis

Details Samstag, 30. September 2023 09:32

Die 10. Runde der Regionalliga Mitte brachte die interessante Partie zwischen den LASK Amateuren OÖ und Tabellenführer SPG HOGO Wels. Eine hitzige Partie, in der beide Mannschaften jeweils einmal führten, stand nach 90 Minuten 2:2.

LASK führt zur Pause

Das Spiel war von Anfang an sehr körperbetont und hitzig. Nach 27 Minuten jubelten die jungen LASK-Spieler das erste Mal. Nach einer Kombination in der Offensive machte Yannis Letard per Kopf das 1:0 für die Linzer. Beide Mannschaften schenkten sich auch nach dem Tor nichts und es ging intensiv weiter. Die Pavlovic-Elf aus Linz zeigte vor allem in der Offensive ihr Können. Die Gäste ebenfalls offensiv bemüht. Es blieb in der ersten Halbzeit beim 1:0 für den Vizemeister.

Wels dreht Spiel, LASK gleicht noch aus

Auch nach der Pause ging es aufregend elektrisierend weiter. Die Welser gefährlich im Strafraum und es gab ein Foulspiel, das zum Elferpfiff führte. Roko Mislov schnappte sich die Kugel und führte aus. Obwohl LASK-Keeper Jungwirth noch knapp dran war, flog die Kugel zum Ausgleich ins Netz. Entmutigen ließen sich die LASK Amateure OÖ durch den Ausgleich jedoch nicht. Es folgte eine Riesenmöglichkeit von Peter Michorl (63.), der den Ball per Volley von der Strafraumgrenze knapp sein Ziel verfehlte. Augenblicke später musste der Torschütze Letard mit Gelb/Rot vom frühzeitig vom Platz gehen. Jetzt war Wels aktiver am Platz. Die Messestädter konnten nach 69 Minuten den Spielstand zu ihren Gunsten drehen. Nach einem Eckball stieg Cerkovic zum Kopfball auf und konnte das Spielgerät ins lange Eck zur Führung der Sulimani-Elf platzieren. Die SPG HOGO Wels hatte jetzt in Überzahl die Zügel in der Hand. Die Gäste wollten die Führung danach gleich ausbauen, scheiterten aber an Jungwirth. Im Gegenzug agierten die Linzer in Unterzahl sehr couragiert. Der Aufwand sollte sich schlussendlich auch mit einem Mann weniger lohnen. Peter Michorl veredelte in der 83. Spielminute ein Michlmayr-Zuspiel mit einer Direktabnahme aus dem Rückraum zum 2:2. In der finalen Phase des OÖ-Derbys arbeiteten beide Mannschaften nochmals auf den möglichen Siegtreffer hin. Es blieb dann nach einem hochinteressanten Spiel bei der Punkteteilung.

Der SPG LASK Amateure OÖ Amat. stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) beim SC BauerBikes Weiz vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SPG HOGO Wels die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen.

Emin Sulimani (Trainer SPG HOGO Wels): „Trotz dem Unentschieden sind es für mich zwei verlorene Zähler. Erste Hälfte war es noch eher ausgeglichen. Im zweiten Durchgang drehten wir in Überzahl dann verdient den Spielstand, verabsäumten es aber den Sack vorzeitig zuzumachen. Das wurde dann gegen die LASK Amateure am Schluss noch bestraft. Wir nehmen zwar einen Punkt mit aber es ist dennoch bitter für uns.“

Bester Spieler: Roko Mislov (SPG HOGO Wels)

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – SPG HOGO Wels, 2:2 (0:0)

83 Peter Michorl 2:2

69 Miroslav Cirkovic 1:2

50 Roko Mislov 1:1

27 Yannis Letard 1:0

