Interessanter Hit! Punkteteilung zwischen LASK Amateure OÖ und SPG Wallern/St. Marienkirchen

Details Samstag, 21. Oktober 2023 17:17

Die 13. Runde der Regionalliga Mitte beinhaltete ein interessantes Duell mit oberösterreichischer Beteiligung. Der Vizemeister aus der vorigen Saison, die LASK Amateure OÖ, empfingen SPG Wallern/St. Marienkirchen. In einer flotten und intensiv geführten Partie, trennten sich beide Mannschaften am Ende mit einem Unentschieden.

Zwei Tore innerhalb kurzer Zeit

Das Spiel fand einen temporeichen Beginn und beide Mannschaften zeigten, was in ihnen steckte. Nach 18 Minuten gingen die LASK Amateure in Führung. Sebastian Wimmer köpfte den Ball gegen die Laufrichtung von Wallern-Schlussmann Zach und es stand 1:0 für die Linzer. Die Gäste änderten jedoch kurz darauf den Zwischenstand. Philipp Huspek startete einen schnellen Lauf in Richtung LASK-Strafraum. Der ehemaliga Bundesliga-Kicker markierte dort mit einem Schuss ins lange Eck den Ausgleich. Anschließend versuchten beide mit Passkombinationen und Tempo den Weg zum Tor zu finden. Der Referee schickte die Spieler dann aber mit dem 1:1 in die Pause.

Keine Treffer mehr in Hälfte zwei

Nach Wiederbeginn gab es ausgeglichene Verhältnisse. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Halbchancenbereich ab. Die etwas größeren Tormöglichkeiten konnten die Tormänner auf beiden Seiten mit guten Paraden verhindern. Die Schlussphase bot noch einige Möglichkeiten auf den späten Führungstreffer. Ein Kopfball von LASK-Spieler Okeke flog knapp über die Querlatte. Auf der anderen Seite hatte Julian Peherstorfer für Wallern noch eine Möglichkeit. Der Ball ging ans Außennetz. So blieb es in einem sehenswerten Aufeinandertreffen bei einem Unentschieden.

Nächster Prüfstein für den LASK Amateure OÖ ist der FC Gleisdorf 09 (Samstag, 18:30 Uhr). Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen misst sich am selben Tag mit dem Junge Wikinger Ried (15:30 Uhr).

Bester Spieler: Sebastian Wimmer

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 1:1 (1:1)

20 Philipp Huspek 1:1

18 Sebastian Wimmer 1:0

