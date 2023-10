2:0-Erfolg! Lebenszeichen der WAC Amateure in Deutschlandsberg

Details Samstag, 21. Oktober 2023 17:30

Das Tabellenschlusslicht aus Wolfsberg gastierte in der 13. Runde der Regionalliga Mitte in Deutschlandsberg. Die Heim-Misere der Deutschlandsberger fand auch gegen den Tabellenletzten kein Ende und die WAC Amateure waren nach einem Doppelpack von Maximilian Scharfetter siegreich.

WAC Amateure besser im Spiel

Zu Beginn des Spiels agierten die Jungwölfe schon sehr bemüht und motiviert. Schon in der ersten Minute prüften sie den DSC-Tormann Jonas Veit. Es folgten weitere gute Möglichkeiten für die Rnic-Elf. Maximilian Scharfetter traf nur das Außennetz. Bei den Steirern schlichen sich sukzessive Fehler im Spielaufbau ein. Erik Kojzek konnte einen daraus resultierenden Konter nicht verwerten und die Kugel rollte hauchdünn am Deutschlandsberger Gehäuse vorbei. Nach 26 Minuten durften die Lavanttaler sich aber belohnen. Erneut ging dem Vorstoß ein Fehler des DSC-Mittelfelds voraus, diesmal nutzte Scharfetter die Möglichkeit aus und schob zum 0:1 ein. Die Gäste wiesen ein gutes Auftreten auf und nahmen den Vorsprung mit in die Pause.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Nach dem Wiederanpfiff waren die Meier-Männer wieder sehr fehleranfällig im Spiel nach vorne. Einzig durch Standards konnten die Südwest-Steirer erwähnenswert vors Tor kommen. Die Kärntner ließen die Heimischen nicht entscheidend ins Spiel eingreifen und warteten auf Kontermöglichkeiten. Auch in der Defensive machten sie einen guten Job. Die Entscheidung brachte dann die Nachspielzeit, in der Maximilian Scharfetter aus einem Standard heraus seine Torausbeute verdoppelte und den Sieg für die WAC Amateure amtlich machte.

Bester Spieler: Maximilian Scharfetter

Foto: Reinhard Schröckelsberger

Nächster Prüfstein für Deutschlandsberg ist ASK Klagenfurt (Sonntag, 14:00 Uhr). Die WAC Amateure messen sich am selben Tag mit dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen (15:00 Uhr).

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – RZ Pellets WAC Amateure, 0:2 (0:1)

92 Maximilian Scharfetter 0:2

26 Maximilian Scharfetter 0:1

