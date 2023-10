Bad Gleichenberg trotzt Tabellenführer SPG HOGO Wels ein Remis ab!

Details Samstag, 21. Oktober 2023 17:38

Der Tabellenführer SPG HOGO Wels bekam es am 13. Spieltag der Regionalliga Mitte vor eigenem Publikum mit der TuS Bad Gleichenberg zu tun. Schon in den ersten 15 Minuten gab`s für beide Teams jeweils einen Torerfolg. Nachdem die Südoststeirer wieder in Führung gingen, konnten die Oberösterreicher ausgleichen. So gab es nach 90 Minuten eine Punkteteilung.

Torreicher Start

Die Zuschauer sollten gleich zu Beginn mit Toren verwöhnt werden. Nach zehn Minuten jubelten die Außenseiter aus Bad Gleichenberg. Philipp Wendler brachte die Gäste mit einem Weitschuss in Front. Das achte Saisontor für Wendler. Die Welser schlugen aber nur wenig später zurück. Philipp Birglehner erzielte aus einem direkten Freistoß den Ausgleich. Das Spielgerät fand über abgefälschte Wege ihr Ziel (15.). Es ging nun ausgeglichen weiter und es vergingen erneut nur fünf Minuten, ehe es wieder klingelte. Michael Krenn nutzte einen Fehler der Defensivabteilung der Sulimani-Männer aus und schoss Bad Gleichenberg zum zweiten Mal in diesem Spiel in Führung. Mit dem 1:2 pausierten beide Teams zur Halbzeit.

Wels gleicht aus

Im zweiten Abschnitt war der Tabellenführer dann aktiver im Spiel. Die Messestädter fanden öfter den Weg vor das Tor – wenngleich auch nichts Zählbares herausschaute. In der 71. Spielminute machte Jonas Schwaighofer per Kopf das 2:2. Freilich wollten die Gastgeber jetzt das Spiel zu ihren Gunsten drehen. Der Belagerungszustand des Gäste-Strafraums verursachte viel Verkehr vor dem Tor. Die Zeit für den späten Lucky Punch reichte dann nicht mehr und eine actionreiche Partie endete 2:2.

Bester Spieler: Jonas Schwaighofer

Am nächsten Freitag reist SPG HOGO Wels zum SK BMD Vorwärts Steyr, zeitgleich empfängt Bad Gleichenberg den SC BauerBikes Weiz.

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – Tus Bad Gleichenberg, 2:2 (1:2)

71 Jonas Schwaighofer 2:2

19 Michael Krenn 1:2

16 Philipp Birglehner 1:1

9 Philipp Wendler 0:1

