Im Nachtrag: Junge Wikinger Ried erbeuten drei Punkte beim SV Allerheiligen

Details Dienstag, 07. November 2023 21:22

Als Tabellenletzter der Regionalliga Mitte reisten die Jungen Wikinger Ried in die Südsteiermark zum SV Allerheiligen. Am Wochenende machte der Regen der Partie einen Strich durch die Rechung, wodurch nun der Nachtrag am Programm stand. Die Gäste behielten nach 90 Minuten knapp die Oberhand, nachdem sie das Spiel nach Rückstand drehen konnten.

Gleichstand nach 45 Minuten

Zu Beginn konnten sich keine der beiden Kontrahenten richtige Offensivszenen erspielen. Die Rieder wirkten etwas präsenter. Mit Fortlauf der Zeit stiegen dann auch die Kocijan-Männer besser ins Spiel ein. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnten aber die Hausherren jubeln. Marvin Hernaus traf nach einer Flanke mit dem Kopf zum 1:0 für die „Gallier“ (33.). In der 41. Minute konnten die Oberösterreicher noch ausgleichen. Hamza Samardzic verwertete einen schönen Laufpass erfolgreich zum 1:1. Mit diesem Zwischenstand schickte SR Hartenberger die Teams dann wenig später auch in die Kabine.

Wikinger erobern das Gallierdorf

Das Tabellenschlusslicht kam etwas besser aus der Kabine zurück drehte den Spielstand in der 53. Minute. Daniel Wimmer nutzte ein Gestocher aus und beförderte die Kugel zur erstmaligen Führung der Wikinger in die Maschen. Danach probierten die Innviertler in dieser Tonart weiterzumachen und kam wieder vors Tor. Die Allerheiligen-Hintermannschaft war rechtzeitig zur Stelle. Für die Hausherren hatte Marvin Hernaus nach einer Stunde die Chance auf den Doppelpack. Die Kugel verfehlte das Tor knapp. In der 75. Minute baute der Außenseiter dann die Führung doch aus. Roman Steinmann bekam nach einem schnellen Angriff das Spielgerät auf die linke Seite zugespielt. Aus halblinker Position an der Strafraumgrenze gelang anschließend mit einem Schuss das 1:3. Die Schlussphase brachte nochmals Spannung mit sich. In der 82. Minute konnte Nino Hartweger per Kopf nach einem Eckball auf 2:3 verkürzen. Die verbleibenden Minuten versuchten die Heimischen nun noch den notwendigen Druck aufzubauen. Der entscheidende Durchbruch gelang den Steirern dann nicht mehr und die Jungen Wikinger Ried durften sich zum Abschluss der Herbstrunde über einen wichtigen Sieg in der Fremde freuen.

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger Ried): „Das war ein sehr wichtiger Sieg. Nach dem Rückstand kamen wir etwas entgegen dem Spielverlauf zum Ausgleich und konnten dann die Führung erspielen. Nach dem Anschlusstreffer baute Allerheiligen zum Schluss nochmal Druck auf, den wir schlussendlich standhalten konnten. Die drei Punkte sind meines Achtens knapp aber doch verdient.“

Foto: RIPU

