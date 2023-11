Auch dank Kobald-Hammer: USV St. Anna/A. mit Befreiungsschlag gegen ASK Klagenfurt

Details Sonntag, 05. November 2023 08:38

ASK Klagenfurt blieb gegen den USV St. Anna/A. chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. St. Anna/A. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen ASK Klagenfurt einen klaren Erfolg. Damit gelingt der erste Sieg seit vier Runden und ein Befreiungsschlag, überwintern die Spath-Mannen doch jetzt auf Rang 7.

Schnelle Führung

Die Gastgeber finden gut ins Spiel und es sollte nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Luka Maric traf vor 250 Besuchern zum 1:0 (10.) - er trifft nach Lackner-Hereingabe per Kopf. Christoph Kobald brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des USV RB Weindorf St. Anna am Aigen über die Linie (34.) - er verwandelt einen Elfer, nachdem er selbst im gefoult wurde. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang stehen die Gäste etwas höher und laufen prompt in einen Konter. Mit dem 3:0 durch Paul Kiedl schien die Partie bereits in der 60. Minute mit dem USV St. Anna/A. einen sicheren Sieger zu haben. Kobald legte in der 71. Minute zum 4:0 für St. Anna/A. nach - mit einem Freistoß-Hammer aus mehr als 20 Metern wunderschön ins Kreuzeck. Letztlich feierte der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen gegen ASK Klagenfurt nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Der USV St. Anna/A. schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sieben. St. Anna/A. verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Den Kampf um die Klasse geht ASK Klagenfurt in der Rückrunde von der 14. Position an. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Nun musste sich ASK Klagenfurt schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 02.03.2024 empfängt der USV St. Anna/A. dann im nächsten Spiel die UVB Vöcklamarkt, während ASK Klagenfurt einen Tag später bei der Union Raiffeisen Gurten antritt.

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Heute war die ganze Mannschaft von Anfang an (dank unserem Trainer) voll aufs Spiel eingestellt, wir haben so wenig als möglich zugelassen und unsere Chancen genützt. Der Matchplan ging auf und wir haben uns diesen Sieg zuhause mehr als verdient. So eine Mannschaftsleistung macht Spaß auf mehr und wir freuen uns auf die Rückrunde! St. Anna lebt!"

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – ASK Klagenfurt, 4:0 (2:0)

71 Christoph Kobald 4:0

60 Paul Kiedl 3:0

34 Christoph Kobald 2:0

10 Luka Maric 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.